L'actor Tom Holland confessa com va gestionar la seva addicció a l'alcohol

és un dels actors més coneguts de tot el món. El jove britànic, de 27 anys, ha estat protagonista de grans pel·lícules com la sagade Marvel,ha revelat en un podcast del Regne Unit que ell tenia un problema amb l'alcohol. En una llarga conversa,, però es va adonar aquest darrer Nadal que bebia massa i que, potser, tenia un problema.Ell mateix explica que primer va decidir passar-se tot el mes de gener sense prendre ni una gota d'alcohol. Holland admet al britànic podcaster que els ciutadans del seu país "ja sap com son amb aquestes coses" i que, a la seva edat, potser tenia alguna gestió psicològica per resoldre., admet amb pesar l'actor que interpreta a Peter Parker.De passar-se tot el gener sense beure, va decidir fer-ho durant el febrer. Va ser llavors quan va adonar-se que"Sentia que no podia tenir una vida social, no podia anar al pub i demanar-me una soda amb llimona. No podia ni sortir a sopar", explica.És per això quesis mesos de 2023 sense beure, que és el dia del seu aniversari. Des de llavors, admet, viu molt millor., ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola