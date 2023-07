Ancelotti s'asseurà al banc dels acusats per defraudar prop de 400.000 euros

L'actual entrenador del Reial Madrid,, està a punt de ser jutjat per un delicte fiscal que hauria comès, presumptament, el 2014. Després d'acabar amb la investigació judicial, la jutgessa María Inmaculada Lova Ruiz ha defensat que el tècnic italiàdurant la seva primera etapa al club madrileny, és a dir, la temporada 2013-2014. Segons ha avançat aquest mateix dimarts El Mundo, Ancelotti està acusat de defraudar un total deNo obstant això, el que sí que va declarar com toca l'entrenador blanc és el sou que va cobrar en aquest període inicial, que va ser de quasi sis milions d'euros. El mateixi ha detallat que, en aquell moment, estava "mal assessorat" per les persones que l'ajudaven en temes econòmics. És per això que, segons explica el citat mitjà, el judici que s'ha de celebrar aviat "es tancarà amb una conformitat en què el tècnic acceptarà una pena de presó que no impliqui el seu compliment, el pagament de la quota defraudada i la sanció corresponent".Del que no s'haurà de preocupar Ancelotti és d'unque li atribuïa Hisenda el 2015 i sobre el qual la jutgessa no només l'ha exculpat, sinó que ha dedicat durs retrets a la inspecció fiscal. En aquest cas, l'italià havia negat les acusacions, ja que aquell any ja no era pilotava el Reial Madrid.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola