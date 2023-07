El test ràpid a Albert Botran: «Quan es parla de Catalunya al Congrés tot és molt decebedor»

(Molins de Rei, 1984) té el repte de reeditar els resultats de lad'ara fa quatre anys al Congrés i, si pot ser, millorar-los. Amb experiència a la política local -va ser regidor al seu municipi- i al Parlament, Botran ha exhibit a la cambra espanyola un to tranquil malgrat la claredat de les seves intervencions, que en algunes ocasions han indignat els diputats de la dreta i la ultradreta, i també han fet que Meritxell Batet, presidenta del Congrés, li retirés la paraula per expressar-se en català. Després de l'entrevista de campanya a Nació , Botran respon un test ràpid que permet conèixer-lo millor.- La victòria d'Aznar el 1996.- L'En guàrdia.(Correcte)- Uns mil i una mica més euros... 1.080, pot ser?(Correcte: 1.080 euros)- Cinc: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Figueres-Vilafant.(Correcte)- Sant Vicenç de Calders i Manresa. I no va gaire bé.(Correcte)- Les Borges Blanques.(Correcte)- El de l'aigua cada tres mesos, el de la llum cada dos, em sembla.(Incorrecte: el rebut de l'aigua és cada dos mesos, segons Aigües de Barcelona)- Oye Polo.(Correcte)- Tenim molt bona relació amb la gent de Bildu i el BNG. La Pilar Vallugera d'ERC em cau bé.- Quan es parla de Catalunya és molt decebedor tot el que es diu, i fins i tot per part d'alguns diputats catalans. Un reguitzell de tòpics l'un darrere l'altre.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola