Presó i inhabilitació de DJ per a un veí del Masnou que va posar durant anys la música massa alta

El jutjat penal número dos de Mataró ha condemnat un veí del Masnou a un any i tres mesos de presó pera casa seva des del 2012 i fins al 2019, amb un volum que molestava el veïnat. També l'ha condemnat a un any i mig d'electrònica, a pagar 2.166 euros dei a indemnitzar els seus veïns amb 18.000 euros.Els veïns van patircosa que va obligar-los a medicar-se o els va agreujar afeccions prèvies. Les anàlisis sonomètriques van deixar registres d'entre 54 i 56 dB durant diverses hores a la tarda, el vespre i la nit, quan els límits són 35 dB o 30 dB.La sentència considera provat que "l'excessiu" volum de la música de dia i de nit durant els dies feiners i sobretot els caps de setmana provocava "importants molèsties" al domicili del costat i provocava. Tot i ser requerit pels veïns perquè abaixés el volum o fes alguna cosa, l'acusat no va fer-ne cas. La Policia Local i l'Ajuntament del Masnou van fer informes i van advertir l'acusat l'octubre del 2014. El consistori va demanar informes sonomètrics a la Diputació, proves que es van fer el gener del 2015.

