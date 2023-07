Unade la Comunitat deva intentar ocultar la mort d'una interna que va perdre la vidaEs tracta del centre concertat de Peñuelas, al districte d'Arganzuela, i els fets que aquest dimarts s'han fet públics van tenir lloc l'11 d'abril passat. Ara, la Conselleria de Família, Joventut i Assumptes Socials l'ha multat amb un expedient que téSegons ha avançat El País, el centre va informar la família, la policia i el jutge de l'ocorregut, però no va fer el mateix amb la Conselleria, tal com estipula el contracte entre totes dues parts. No obstant això, institucionalment han volgut subratllar a l'agència EFE quei a vegades "no és possible relacionar-les amb l'ús d'aquests mecanismes al llit".Sobre això, també han destacat que les subjeccions també són un recurs al qualper impedir que els usuaris es facin mal a ells mateixos o bé a aquells que l'envolten. Alhora, han explicat als mitjans de comunicació que es fan servir el menor temps possible i. Finalment, la Conselleria ha emfatitzat que el 2022 es va iniciar un pla especial de comprovació, seguiment i reducció de subjeccions per part de la inspecció de la casa per comprovar que a les residències els protocols se segueixen correctament.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola