Accident múltiple a la Meridiana: queda tallat el trànsit per entrar a Barcelona

⚠️ Afectacions al trànsit a l'avinguda Meridiana / carrer de Garcilaso, en sentit entrada ciutat, per un accident.



❌ Fem desviaments.#infotrànsit pic.twitter.com/TtNaT0924D — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) July 11, 2023



Actualització‼️



✅🚌🚏 Línies 62 i 96 #busbcn: es normalitzen les parades 455 i 2139.

⚠️🚌🚏 Línia V29 #busbcn: a causa de l'accident a l'avinguda Meridiana amb el carrer de Felip II, s'anul·len les parades 946 i 2492.https://t.co/dUlYvMu3H0 pic.twitter.com/T2U8U2G1nR — TMBinfo (@TMBinfo) July 11, 2023

Laha tallat el trànsit en sentit entrada a Barcelona a causa d'un accident entre diversos vehicles a l’. A l’altura del carrer de Garcilaso hi ha hagut un xoc en què s’hi han vist implicats, amb el resultat d’una, en principi enS'han produït llargues esperes per entrar a la ciutat, ja que la Guàrdia Urbana ha tallat el trànsit perquè les ambulàncies poguessin actuar.El transport públic s'ha vist afectat per l'accident.del seu recorregut habitual. No obstant això, a través de Twitter TMB acaba de comunicar que les línies 62 i 96 es normalitzen:

