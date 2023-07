El test ràpid a Nacho Martín Blanco: «Ernest Maragall té una capacitat de diàleg interessant»

Barcelona, 1982)en les eleccions espanyoles del 23-J. Ho fa quan totes les enquestes semblen somriure el partit, que acarona la porta de la Moncloa. Llicenciat en Periodisme i Ciència Política, fins fa poques setmanes després de l'entrevista a Nació, el candidat se sotmet a unes preguntes diferents, més personals, on desplega simpatia personal i mostra també algunes llacunes.- Realment, és per enganxar el polític. No ho recordo.(La resposta correcta són 1.087 euros de lloguer mitjà a Barcelona)- El Polònia.- La taxa d'atur sé que és el doble de la mitjana europea. Deu estar al voltant del 20% a Espanya.(La resposta correcta és el 30,03% d'atur juvenil a l'Estat)- Haha. No ho sé.(La resposta correcta és Valls).- Molts. Li diria noms com Rubén Wagensberg, que és amic meu. El considero un amic amb qui m'ho passo molt bé. Tinc molt bona relació amb ell. Josep Rius. I un personatge entranyable que és Ernest Maragall. És un home entranyable i amb una capacitat de diàleg certament interessant.- No. És molt difícil decebre'm a mi.- Soparia encantat amb qualsevol dels dos.- Segur que sí, però no me'n recordo.- Prefereixo no fer política ficció perquè crec que el PP podrà governar en solitari.- El més important que he tingut és Josep Piqué.

