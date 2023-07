Els aliats acorden oferir a Ucraïna entrar a l'OTAN amb condicions

Els líders deestudien oferir unaper entrar a l'Aliança Atlàntica una vegada compleixi amb les condicions de seguretat i ho acordin els membres de l'OTAN, una promesa amb la qual han renovat el compromís ja expressat l'any 2008 d'incorporar un dia a Kíiv en l'organització.A hores d'ara els líders aliats tanquen el text final de la, a Lituània, amb el qual enviaran un senyal a Ucraïna per reforçar la seva perspectiva euroatlàntica, ja reconeguda des de la cimera de Bucarest de fa 15 anys quan van assenyalar a Ucraïna com a futur membre de l'OTAN.D'aquesta manera, l'aliança fa un pas endavant encara que no fa servir cap referència temporal a l'ingrés d'Ucraïna, acontentant així Alemanya i els Estats Units que eren els més reticents a estendre la invitació al president, que sí que reclamaven els països de l'Est d'Europa com Polònia i els bàltics.Segons han detallat fonts aliades, la invitació perquè s'uneixi quan es donin una sèrie deés un pas endavant dels aliats i defineix, juntament amb el paquet pluriennal de diversos milers de milions d'euros en suport militar i la inauguració del Consell OTAN-Ucraïna, la relació més important de l'organització militar amb un tercer país.La cimera no està exempta de polèmica perquè els termes de la declaració han generat les, que de camí a Lituània, on participarà aquest dimecres del primer Consell entre l'OTAN i Ucraïna, ha titllat d'"absurd" que no es fixi un calendari per l'entrada del seu país a l'aliança i posi condicions a la seva adhesió.Aquests retrets han arribat a Vílnius, segons han reconegut les fonts, enmig dels esforços per tancar la declaració. El mandatari ucraïnès ha arribat a dir que "això significa que s'està deixant una".Finalment, el debat sobre oferira Ucraïna per prevenir eventuals agressions militars russes, un tema que genera "divergències" entre aliats per les conseqüències militars que implicaria, s'ha obert pas a la cimera i el terme es negocia per formar part delAquest és un altre cas de maniobra diplomàtica de l'OTAN per acostar-se més fins i tot a Kíiv, han explicat les fonts aliades, si bé, no serà l'organització en el seu conjunt sinó els països que formen el G7 i algun més que pugui sumar-se els qui materialitzin aquest compromís amb Ucraïna.

