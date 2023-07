⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor nocturna ⚠



➡ Dc de 02:00 a 08:00 h



➡ Llindar que es pot superar: calor nocturna intensa



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/2PyclO8Jpt — Meteocat (@meteocat) July 11, 2023

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠



➡ Dm. 14:00 a dc. 02:00 h



➡ Possibilitat de ratxa màxima: > 25 m/s



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/TWAfinJaRX — Meteocat (@meteocat) July 11, 2023

El temps no ens dona treva i per a aquest dimecres el Servei Meteorològic de Catalunya () ha emès un nouDesprés d'un dimarts que ens ha portat, aquest fenomen que fa créixer les temperatures, aquest dimecres tornarem a tenir un dia marcat pel sol arreu del país.Així i tot, laque hem experimentat aquesta jornada, tornarà a estar present. El cel tindrà un color marronós en algunes zones del territori per la pols en suspensió, i el vent bufarà amb una tramuntada reescalfada cap al nord i est de l'Empordà.De fet, el vent també és protagonista d'una altra alerta. Des de les 14:00 d'aquest migdia i fins a les 2:00 de la matinada, hi ha possibilitat de. El grau de perill màxim és d'u en una escala de sis i pràcticament tot el país està en alerta.Pel que fa a la temperatura, l'ambient serà força càlid ja des de primera hora del matí a bona part de la meitat nord del litoral i prelitoral, ambi que oscil·laran entre els 24 i 25 graus de temperatura mínima. D'aquí l'avís de calor nocturna que el Meteocat ha tornat a emetre per aquesta nit, que serà novament de. El grau de perill màxim és d'u en una escala de sis, però, així i tot, la xafogor pot ser intensa a partir de les 2:00 del matí i fins a les 8:00.Els valors màxims, però, es donaran durant el matí i s'allargaran fins a les 14:00 del migdia, franja horària en la qual està previst un nou avís. El llindar que es pot superar és de calor intensa i el grau de perill màxim és de cinc en una escala de sis . En aquest cas, també és quasi tot el país que està en alerta. De cara a la tarda, creixeran, tot i que no tindran més importància i la temperatura màxima experimentarà una tendència a la baixa sobretot a les comarques interiors.

