Ja s'ha publicat la primera assignació a la universitat: així pots consultar-la

On puc consultar l’assignació de places?

Primera assignació de places universitàries 2023

Segona assignació de places universitàries 2023

Com funciona l'assignació de places universitàries?

Fa uns dies es van publicar lesi aquest dimarts a la taula, unes hores abans del previst, la Generalitat ha publicat els resultats de les primeres assignacions. Què vol dir? Tots els que s'han examinat de lesaquest junyÉs molt fàcil. Les assignacions de les places es poden consultarTots aquells que s'han examinathauran d'introduir les seves dades:(DNI, NIE o passaport, com en els exàmens) i la vostra contrasenyasi us han acceptat o no.La primera assignació ja és pública. Des d'aquesta tarda podeu comprovar si arribeu a la nota de tall de la primera assignació., pots tenir números per matricular-te a la segona que hagis escollit. En aquest procés, les universitats es posen a disposició dels alumnes i contacte amb ells per informar-los dels terminis de matriculació. Així no perdran la plaça. En primera assignació, les matrícules es fan delEl pròximun dilluns, es farà la segona assignació de places universitàries. Aquí aterren tots els estudiants que volen tenir una nova oportunitat per intentar accedir al grau que volien (i no han pogut a la primera) o aquells que no han entrat en cap i podrien tenir, ara sí, una plaça. Per què? Perquè hi ha estudiants que no es matriculen i es buiden places., tots dos dies inclosos.Els estudiants, abans de fer la selectivitat, trien quins graus volen cursar de manera ordenada.. La nota que es tregui a les PAU serà determinant per saber si se supera o no la nota de tall.per cada grau hi ha un nombre determinat de places. Donada la demanda, només els que tinguin les notes més altes aconsegueixen passar. En el cas de no arribar a la nota o quedar-se fora, els estudiants es poden matricular en una altra de les opcions que van posar a la llista abans de fer la Selectivitat.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola