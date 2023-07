Així es financen els partits polítics per les eleccions espanyoles del 23-J

Com es financen els partits polítics a les campanyes electorals?

Els microcrèdits de particular a partits polítics

Unesno són gratis. A més de tots els costos que implica per a l'-organització de col·legis electorals, impressió de paperetes, compra d'urnes...- pels partits polítics fertambé té un cost. Totes les formacions rebenperò, perquè els comicis es puguin disputar en situació d'igualtat i equitat, tot el sistema està regulat per llei i tots els partits funcionen amb les mateixes normes.La major part del finançament dels partits polítics es fa a través de, que es fixen en la convocatòria de cadascun dels comicis a la llei electoral. En aquest sentit, hi ha ingressos rebuts de l'Estat en funció dels resultats a les eleccions -nombre d'escons o vots aconseguits- i d'altres per despeses vinculades al procés electoral -propaganda, sobres, paperetes-.De cara al 23-J, els partits polítics rebran 23 cèntims per cada elector al qual li hagin d'enviar propaganda. És a dir, sio lanomés presenten candidatura a, rebran 23 cèntims per cada ciutadà deque tinguin dret a vot. Es tracta de la xifra més alta des de 2004.Pel que fa a les subvencions pels resultats, la llei electoral fixa en 21.167,64 euros la "recompensa" per cada escó obtingut alo al. Es tracta d'una xifra que a cada procés electoral es manté força estable i només ha patit grans canvis en cas de repetició dels comicis, com el 2019, on en la segona votació es va passar a 14.817,35 euros per escó.Per altra banda, els partits també es poden finançar de manera privada si amb els diners públics no en tenen prou. Així doncs, les quotes dels, les, els diners que provenen dei les herències són formes habituals d'incrementar la guardiola dels partits polítics. Però a tot això ara també cal afegir-li elsque els particulars fan arribar als partits polítics.Es tracten de préstecs que no estan regulats legalment -elva admetre una "llacuna legal"- i amb els quals s'evita que hi hagi limitacions. Això sí, els partits es comprometen a retornar aquests diners un cop s'hagin cobrat les subvencions públiques pels resultats de les eleccions.Dit d'altra manera, seria una mena deen el qual no hi ha donacions, sinó préstecs que s'han de retornar. Com que, tot i haver-hi aquesta llacuna, no són il·legals, elja ha reivindicat haver recopilat un total de 4,3 milions d'euros en microcrèdits per aquesta campanya electoral del 23-J mentre queha acumulat també més de dos milions d'euros.

