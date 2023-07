Quines subvencions reben els partits amb diputats al Congrés per fer una campanya electoral?

Evolució des de 2004

14/03/2004: 0,18 euros

09/03/2008: 0,21 euros

20/11/2011: 0,22 euros

26/06/2016: 0,18 euros

10/11/2019: 0,21 euros

23/07/2023: 0,23 euros

Ajudes segons els resultats

0,23 euros per elector.

0,81 euros per vot.

21.167 euros per cada escó obtingut al Congrés o Senat.

Els partits polítics. Després de cada convocatòria d'eleccions generals, elpublica una ordre en la qual fixa les quantitats. Aquest 2023 el preu que rebran les formacions per l'enviament de propaganda electoral és laen cadascuna de les circumscripcions en les quals la formació hagi presentat llista al Congrés dels Diputats i al Senat. Hi ha només una: que s'hagi obtingut el nombre de diputats o senadors necessaris per a construir un Grup Parlamentari.Segons l'aquestes han sigut les quantitats destinades a les despeses d'enviament de sobres, paperetes i propaganda des de les eleccions generals del 2004:S'observa com enguanyla subvenció que rebran els diferents partits, respecte de les darreres eleccions generals celebrades el 2019.A més a més de les subvencions per a l'enviament de propaganda electoral (mailing) hi ha una altra ajuda:. Aquest ajut serà en funció de dos fets: d'una banda, elsque obtingui el partit al Congrés dels Diputats i al Senat i, d'altra banda, per cadascun delsobtinguts en totes dues cambres. Sempre i quan hagi aconseguit almenys un escó.La quantitat que la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) ha fixat és deobtingut al Congrés i al Senat. L'ordre d'Hisenda ha confirmat que aquesta serà la xifra per lesÉs a dir, cada partit rebrà 21.167 euros per cada escó que guanyi.A més a més, cada partit també rebràque hagi obtingut de cada candidatura al Congrés.

