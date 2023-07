​Investigadors catalans fan un avanç clau per «desextingir» una papallona

Una espècie diferent

Un grup d'han fet un avanç clau per intentaruna espècie desapareguda. L'estudi, liderat científics de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF), i del Mde Barcelona, ha aconseguitde la papallona Xerces Blue, la primera papallona a extingir-se en temps històrics, ara fa uns 80 anys.La papallona Xerces Blue (Glaucopsyche xerces) era originària de les dunes costaneres de, als Estats Units. Amb el creixement de la ciutat es va destruir gran part del seu hàbitat i la seva població va quedar relegada al parc nacional del Golden Gate. Les seves ales eren d'un color blau iridescent intens, amb unes taques blanques característiques en la part ventral.Els últims espècimens de l'espècie van ser trobats enper l’entomòleg W. Harry Lange. La seva desaparició l'ha convertit en unainduïda pels humans fins al punt que dona nom a una famosa associació conservacionista nord-americana, la Xerces Society Un estudi previ de 2022 va recuperar l'd'un espècimen de papallona Xerces i el va comparar amb el de la papallona Silvery Blue (Glaucopsyche lygdamus), el seu parent viu més pròxim, la qual cosa va confirmar que efectivament ereni no només poblacions diferents.La recerca, liderada per Carles Lalueza-Fox, director del MCNB i investigador de l'IBE (CSIC-UPF) i Roger Vila, investigador de l'IBE (CSIC-UPF), amb la participació de Tomàs Marquès-Bonet, catedràtic de la Pompeu, ha aconseguit seqüenciar el genoma de quatre papallones Xerces Blue i set exemplars de Silvery Blue d'entre 80 i 100 anys d'antiguitat, procedents delEls investigadors han pogut concloure que totes dues espèciesentre un i dos milions d'anys enrere, i que constituïen dos llinatges evolutius diferents.La comparació del genoma de totes dues espècies va revelar que l'ADN de la papallona Xerces Blue contenia una alta incidència d', un senyal de disminució de la població que podria utilitzar-se per a identificar altres espècies d'insectes amenaçades per l'activitat humana i els patrons d'extinció de la qual, al contrari del que ocorre amb els vertebrats, no es coneixen bé actualment.A més, també podria facilitar el camí cap a la “desextinció” d'aquesta popular papallona, un projecte que desperta l'des de fa anys. Segons els científics de la UPF, malgrat que encara hi ha molt camí per fer possible aquests processos, “no és cap utopia”

