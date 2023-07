Roben a casa d'un exjugador del Barça de bàsquet: «Han deixat tot cap per avall»

passa per uns moments complicats. L'exjugador delde bàsquet ha patit un robatori a casa seva a, on actualment encara disputa els últims anys de la seva carrera. "Ens han deixat la casa cap per avall", ha explicat el brasiler a través de les xarxes socials, visiblement afectat.Tal com ha relatat, elsvan entrar de matinada a través d'una finestra de l'habitació d'un dels seus fills. Huertas assegura que no entén com s'han produït els fets sense que se n'adonessin, ja que la casa té alarma, però no ha sonat. Per això, ha demanatper intentar localitzar els autors dels fets, dels quals no se'n té rastre.Laja ha comparegut a la casa del jugador de bàsquet, on ha recollit empremtes dactilars i ara s'estan realitzant les proves pertinents. Huertas se sent "dèbil i trist" perquè se li han emportat objectes de "gran". A més, també ha perdut ítems d'alt valor en l'àmbit econòmic, comHuertas va jugar al Barça entre el 2011 i el 2015, període en el qual va guanyar tres lligues abans de posar rumb cap a l'de la mà de. El 2017 va tornar a l'Estat amb eli ara fa gairebé cinc anys que juga al Lenovo Tenerife, on, amb 40 anys acabats de complir, encara no es decideix a posar el punt final.

