Demanen «precaució» amb l'aigua de boca al Port de la Selva

L'Ajuntament del(Alt Empordà) ha detectatdeals recomanats. En concret, hanfins als, quan la normativa fixa 250 mg/l com a màxim.Des de l'Ajuntament es deixa clar que, si bécom són persones amb hipertensió, amb úlceres, problemes de cor o de ronyons. Tampoc s'aconsella per aque s'alimentin amb biberons. En aquests casos, el consistori demana que es consumeixi aigua embotellada. Segons el consistori, el problema s'hauria resolt amb la dessaladora que hauria d'haver arribat la setmana passada i que encara no funciona.A més, l'Ajuntament assegura que el problema es vaa partir del moment que el, que venia del sobrant de la població veïna de. Des del consistori assenyalen que l'aigua és potable, si bé adverteixen que es pot notar unt.El govern municipal dona per fet que la setmana que ve s'haurà resolt el problema amb la dessaladora. Fins aleshores, però, esi complir amb les mesures establertes per "fer un ús responsable" de l'aigua.

