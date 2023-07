Els trams compartits amb el carril bus, el repte pendent en seguretat

La majoria de ciclistes de Barcelona encara consideren que la capital catalana ésper anar en bicicleta. Així ho conclou un informe delpublicat aquest dimarts:quan circulen per Barcelona i l'entorn metropolità mentre que un" amb algun vehicle que ocupa el carril bici.Tot i la gran inversió en augmentar la xarxa de carrils bici durant l'alcaldia d'per carrils pedalables. En aquest sentit, el desembre passat l'Ajuntament de Barcelona va encetar tres nous trams de carril bici , l’avingudai els carrers deLa inversió tenia un doble objectiu: d'una banda, millorar la. De l'altra banda, potenciar els recorreguts per fer via entre la capital catalana i la sevaen el marc de fomentar la futura unió entre el servei deli la resta de. Sobre això, l'informe destaca que laEl baròmetre deltambé es fa ressò de la relació entre ciclistes i la resta de conductors. En aquest sentit,en els trams on no hi ha carril bici. El govern local dels comuns va reduir un gruix de les vies amb dos carrils a un carril per cotxes i un altre. Si bé la mesura ha servit perquè el pas dels cotxes hagi tingut una, els ciutadans que fan sevir la bici, que són els usuaris més vulnerables del carril no s'hi senten segurs.On sí que no hi ha percepció d'inseguretat és en elper bé que només. A més, els usuaris que fan sevir el casc ja són majoria: un 57% dels ciclistes adults el fan servir, un complement que està pendent de ser obligatori pels ciutadans que es desplacin amb patinet elèctric.

