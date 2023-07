Sánchez passa a l’acció després del cara a cara: «No deixarem que Espanya torni al passat»

¿Creen que vamos a dejar que España vuelva al pasado?



Va a ser que no.#Adelante#VotaPSOE pic.twitter.com/h8wCnsoERw — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 11, 2023

El president del govern espanyol,, està intentant treure força de sota de les pedres després del tens cara a cara que ha mantingut amb el líder del PP,, aquest dilluns a la nit en el qual, tot i el llistat de mentides exhibit pel popular, Feijóo s'ha alçat com a clar guanyador. Aquest migdia, a quarts de tres de la tarda, el socialista ha llençat un vídeo on emfatitza la idea que la dreta i l'extrema dreta de Vox són el mateix i sota la pregunta evident de "Creuen que deixarem que Espanya torni al passat?", han intentat contraatacar amb un clar "Doncs no".En les imatges no només veiem Sánchez, també tot un reguitzell dels seus ministres i altres figures importants del partit, entre els quals destaquen la vicepresidenta primera de l'executiva,; el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,; el cap de l'oposició a Catalunya,; la ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic,; la titular d'Educació,; la número 1 per Barcelona al Congrés dels Diputats,, i el ministre de Cultura i Esports,Bàsicament, en el que consisteix aquestés en enumerar una sèrie de propostes polèmiques que PP i Vox han posat damunt la taula per tot seguit assegurar que ells no permetran que es materialitzin. Parlem de derogar la reforma laboral, "tornar a la", a la venda a pèrdues dels agricultors i agricultores, de "desmuntar" la sanitat pública, un escenari "amb cada cop menys cultura", derogar la reforma de les pensions o les mesures de protecció climàtica, retallar les beques o eliminar el Ministeri d'Igualtat., exclama Calviño. "D'això res", diu Illa o "Va, home... Va!", conclou Iceta.El vídeo està gravat en diferents localitzacions, a l'aire lliure i a interiors, des de despatxos fins a parcs. Alguns personatges ho fan amb més gràcia que altres, però tots hi posen unacompanyat d'un ritme de música clàssica de fons. A hores d'ara, la peça té gairebé 4.000 m'agrada.Algun, fins i tot, s'atreveix a tornar a abanderar el controvertit, tant present en el cara a cara de dilluns i que aquest dimarts les víctimes de terrorisme han tornat a demanar que es desterri pel mal que els ocasiona.

