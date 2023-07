Un nou volcà entra en erupció a Islàndia

. A només trenta quilòmetres de la capital, Reykjavík, un volcà va entrar en erupció dilluns, a la muntanyaquan faltaven vint minuts per a les cinc de la tarda. Aquesta erupció s'ha produït a pocs quilòmetres de les anteriors registrades en aquella zonaLes autoritats islandeses, que per ara no han tancat l'espai aeri ni ho preveuen fer en les pròximes hores,Per ara estan avaluant la situació i no volen que investigadors aliens o geòlegs s'aproximin sense saber quines poden ser les conseqüències de l'erupció. La zona està deshabitada i no ha calgut evacuar ningú.La més potent que es recorda, però,va entrar en erupció i va provocar un núvol de cendra que va perjudicar mig continent europeu. Més dede persones van patir les conseqüències derivades de l'erupció.

