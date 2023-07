On s'ha de guardar cada aliment dins la nevera?

Una nevera amb aliments a dins Foto: Europa Press

On guardar cada aliment dins la nevera?

Porta: és la part menys freda de la nevera. Per les begudes i les salses no casolanes.

és la part menys freda de la nevera. Per les begudes i les salses no casolanes. Part superior i del mig: és una zona freda. Guardar-hi làctics, embotits i plats cuinats.

és una zona freda. Guardar-hi làctics, embotits i plats cuinats. Part més baixa: és la zona més freda. Emmagatzemar-hi carn i peix cru o aliments que es volen descongelar.

és la zona més freda. Emmagatzemar-hi carn i peix cru o aliments que es volen descongelar. Calaix inferior: és una zona poc freda. Guardar-hi les fruites i verdures.

Tothom emmagatzema el menjar que compra o li sobra a laPerò, de quina manera es fa? Conservar els aliments de manera adequada és clau per acausants, com poden ser la Campylobacter, l'Escherichia coli i la Salmonel·la. Per a reduir al màxim el risc no només cal escollir la temperatura correcta o quin recipient s'utilitza,S'ha de conèixer quines parts de la nevera són les més fredes i quines no ho són tant. Segons l'(OCU) el creixement dels microorganismes a temperatures baixes es torna més lent i, fins i tot,Per això, tenir aliments en fredés una excel·lent manera d'evitar moltes infeccions i intoxicacions per aliments.Pel que fa a ladels aliments, s'ha de tenir en compte que, i, per tant, no s'hi ha d'emmagatzemar els aliments peribles (aquells que mantenen les seves propietats durant un període limitat de temps). A la porta hi van lesEn canvi, elsper la qual cosa hem de guardar els làctics, embotits i plats que ja s'han cuinat; és el lloc idoni per a deixar elsi que hem de congelar en fred.En elhem de deixar elsja que és la zonaÉs un prestatge perfecte per a carn i peix crus o per als aliments que estem descongelant.Quant al, no és una zona massa freda perquè els calaixos protegeixen del fred directe. És el lloc perfecte per a les, ja que un fred extrem podria deteriorar-les.

