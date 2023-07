Així pots saber quan t'arribarà el vot per correu

Consulta l'estat del vot per correu

per accedir a l'

en quin punt està l'arribada de la documentació per votar.

Quan arribarà el meu vot per correu? Un dels malsons recurrents dels electors de cara a enviar el vot a través de Correus és que el vot es perdi durant el trajecte entre l'oficina i l'urna. Les eleccions del 23-J han afegit una nova por: que la papereta per votar no arribi a casa, i per tant quedar-se sense poder participar a distància. La gran afluència de vot per correu, ja l'han sol·licitat més de 2,5 milions de persones, ha saturat Correus, que fa uns dies demanava de no esperar a l'última hora per votar.Els electors que ho han sol·licitat ja han començat a rebre la documentació necessària per poder fer efectiu el dret a vot. Les primeres remeses es van enviar el 3 de juliol i els ciutadans haurien de rebre els papers abans del 16 de juliol. En tot cas, hi ha una manera per consultar si la petició s'ha fet correctament i poder comprovar en quina part del procés es troba l'enviament de documentació de vot, que es podrà dipositar fins al 20 de juliolDes de la web de l'Institut Nacional d'Estadística s'ha obert un apartat per consultar l'estat del vot per correu. A través de la pestanya de tràmits de l'INE, es pot accedir a la carpeta de les eleccions generals, on hi ha l'enllaç " Consulta de l'estat de tramitació de les sol·licituds de vot per correu eina que permet visualitzar

