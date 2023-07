L'oli d'oliva marroquí entra a la Unió Europea lliure d'aranzels des de 2012 i no 2023

L'oli d'oliva marroquí es comercialitza a la Unió Europea lliure d'aranzels des de 2012

Circula per les xarxes socials un missatge en el qual s'afirma que “des d'ahir” l'pot entrar a qualsevol país de lalliure d'aranzels i controls sanitaris o de qualitat. Diverses de les publicacions que comparteixen aquest missatge vinculen l'acord amb les eleccions del pròxim 23 de juliol.No obstant això, és enganyós. Si bé és cert que existeix un acord comercial entre eli la Unió Europea, aquest va entrar en vigència fa onze anys i no en 2023, com aclareixen a Newtral.es fonts del sector. Segons l'i elde l'Oli d'Oliva (Asoliva) tampoc hi ha hagut canvis en l'acord a juliol de 2023.“Des d'ahir l'oli d'oliva marroquí ja pot entrar a qualsevol país de la Unió Europea, sense haver de pagar impostos duaners i sense controls laborals ni fitosanitaris, ni de qualitat, que sí que s'exigeixen als productors espanyols. "El nostre or líquid" va a poc a poc desapareixent, gràcies a les polítiques que des de fa temps s'imposen des de la indecència política”, es llegeix en una part del missatge, que no precisa una data i es difon en Facebook i Twitter des de juny passat.Les publicacions, per la qual també s'ha preguntat en el servei de verificació de WhatsApp de Newtral, es difonen en el context de la presidència espanyola delde la Unió Europea queexercirà des de l'1 de juliol fins al 31 de desembre de 2023.A més, en alguns missatges es fa al·lusió als partits que competeixen en les eleccions generals i assenyalen que aquesta mesura és producte de l'Agenda 2030. “Vota Agenda 2030 () No tindràs res i seràs feliç (sic)”, agrega el text, en el qual s'usen etiqueta amb missatges que critiquen al president del govern espanyol,, i posen en dubte la legitimitat del procés electoral.El missatge viral està acompanyat a vegades d'un vídeo dedeen el qual s'informa que l'oli d'oliva marroquí ingressarà al mercat europeu. Una cerca en YouTube amb les paraules claus “CSN Jaén + oli d'oliva + marroquí” mostra entre els resultats un vídeo de la cadena de televisió pública andalusa corresponent a octubre de 2012 i titulat “L'oli d'oliva marroquí, una amenaça”.“Des d'ahir l'oli d'oliva marroquí pot entrar sense problemes en qualsevol país de la Unió Europa. No ha de pagar impostos duaners ni hi ha un contingent per a les seves exportacions a la Comunitat. En la pràctica és com si fos un membre més de la Unió respecte al comerç d'oli d'oliva i molts altres productes agrícoles”, es llegeix en la descripció del vídeo pujat a la plataforma el 4 d'octubre de 2012.La notícia al·ludeix a l'entrada en vigor de la renovació de l'acord agrícola entre la Unió Europea i el Marroc que el Parlament Europeu va aprovar el febrer de 2012 amb l'objectiu d'alliberar (veure pàgina número 34) el comerç de tots els productes agroalimentaris marroquins, inclòs l'oli d'oliva, “excepte els quals la Unió Europea considera sensibles per al manteniment de l'economia agrícola dins del territori comunitari”.L'article 8 de l'acord (pàgina 11) enumera les disposicions sanitàries i fitosanitàries exigides, per la qual cosa no és cert que aquests productes ingressin a la UE sense cap mena de control. No obstant això, les organitzacions agrícoles van instar en el seu moment a la Unió Europea a establir els mateixos controls i exigències que compleixen els agricultors espanyols.En qualsevol cas, l'oli d'oliva marroquí es comercialitza a la Unió Europea des de 2012, durant l'administració de Mariano Rajoy, i no des de 2023, com s'afirma en les xarxes socials i cadenes de WhatsApp que comparteixen aquest missatge fora de context. De fet, l'Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç Exportador de l'Oli d'Oliva aclareix a Newtral.es que “fa anys que la Unió Europea té un acord comercial amb el Marroc per a importar olis d'oliva lliures d'aranzel”. La gremial agrega que “no hi ha hagut cap modificació de l'acord a juliol de 2023”.Així mateix, en el vídeo de Canal Sud Notícies de 2012 apareix Luis Carlos Valero, gerent i portaveu de l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja-Jaén), opinant sobre l'entrada de l'oli d'oliva marroquí al mercat europeu (minut 0:39). Des de l'organització responen a Newtral.es que en 2023 no han fet cap declaració sobre aquest tema.A més, en mitjans de comunicació nacionals no hi ha registres de notícies sobre un canvi en les regles de comercialització de l'oli d'oliva marroquí a la Unió Europea. Per tant, com hem explicat, l'oli d'oliva marroquí es comercialitza lliure d'aranzels a la Unió Europea des de 2012 i no es tracta d'una mesura recent o vinculada al procés electoral actual, com afirmen missatges virals anés de context.Aquest article forma part dels continguts difosos per Comprobado.es , una aliança de verificadors i mitjans per lluitar contra la desinformació sobre les eleccions espanyoles del 23 de juliol.

