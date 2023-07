L'ha aprovat aquest dimarts la nova. L'objectiu és garantir que hi hagi unper aa leseuropees.Una vegada elhagi donat el vistiplau a la normativa, amb qui elja va pactar el text, la llei. La legislació forma part del paquet, el pla de la Unió Europea per, pel cap baix, unleselLa llei, però, no només afecta els cotxes elèctrics, sinó també. Es preveu que aquesta mena de vehicles tinguin. De fet, el socialdemòcrata, ponent de l'Eurocambra pel text, ha assegurat que "les noves normes permetran desplegar unaque serà".Així mateix, les estacions de servei per recarregar vehicles elèctrics hauran de permetre un, mitjançant. Tot i això, per fer el pagamentque ofereixin el servei. Amb tot, els preus s'hauran de donar per quilowatts, quilograms o minuts. Per facilitar el procediment als, els eurodiputats també han aprovat crear unsobre combustibles alternatius abans del 2027. Aquest portal serà clau perquè oferirà dades sobre la, eli elsde les electrolineres.Arran de la disputa per lade la venda dea partir del, la mobilitat elèctrica no s'atura de créixer i de cada vegada són més les persones que opten per, com ara els. Actualment, aquests usuaris es trobaven amb laque hi haviaals carrers i les grans carreteres, però ambaprovada aquest dimarts per l'Eurocambra espreveu

