Els metges residents cobraran un mínim de 225 euros per guàrdies de 24 hores

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts lesper a la jornada complementària del personal mèdic resident en formació de l’(ICS). L’acord suposa un increment del preu de la guàrdia, incloses les quotes socials, d'unrespecte del preu anterior. La mesura beneficia un total de, té efectes des del passat 1 de juny i costarà 13 milions d'euros anuals. El nou model i preu de la guàrdia dels residents de l'ICS garanteix la, una d'elles en, dins les 48 hores setmanals màximes exigibles en còmput anual que estableix la normativa, garantint el descans l’endemà d’acabar la guàrdia.L'increment del preu de la guàrdia, incloses les quotes socials, és d'un 27,88% respecte del preu anterior. De dilluns a dijous, per cobertura dels mòduls de 24 hores de jornada ordinària i complementària (de 8h a 8h) amb lliurança l’endemà, dia laborable, els residents cobraransegons si són de primer, segon, tercer, quart o cinquè any. Els divendres, amb cobertura del mòdul de 24 hores i descans dissabte, cobraran desegons els anys d'experiència. Els, el mòdul de 24 hores de jornada complementària i descans diumenge, els residents cobraran. Els, el mòdul de 24 hores i descans l’endemà, dia laborable, es pagaran deeuros.Si el mòdul fet de dilluns a dijous no comporta lliurança l’endemà, perquè aquest no sigui laborable, s’abonarà el preu del mòdul de divendres. Si el mòdul fet un diumenge o festiu no comporta lliurança l’endemà, perquè aquest no sigui laborable, s’abonarà el preu del mòdul de dissabtes. Quan sigui impossible garantir el gaudiment del descans setmanal continuat de 36 hores en un període de 15 dies i el dissabte es compensi amb un dia laborable de lliurança, el mòdul es retribuirà a preu de diumenge i festiu. En la resta de supòsits, l’atenció continuada feta per hores addicionals a la jornada ordinària s’abonarà al preu hora de l’atenció continuada fixat en el conveni col·lectiu del sector concertat.L’acord també assenyala queen còmput anual. També indica que en el cas que el complement d’atenció continuada sigui percebut mensualment sense solució de continuïtat, durant les vacances s’abonarà un complement d’atenció continuada corresponent a la mitjana de les quantitats abonades mensualment per aquest mateix concepte en els 11 mesos anteriors, sense que l’import pugui ser superior, en cap cas, a l’import corresponent a 50 hores de jornada complementària programada. Finalment, l’acord conclou que les retribucions establertes sónamb el que estableixin les successives lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i altres disposicions legals o reglamentàries que siguin d’aplicació.

