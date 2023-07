El Govern acusa Sánchez i Feijóo de mostrar la «pitjor cara de la política» en el debat a dos

El debat entreva mostrar la "pitjor cara de la política". Aquest és el veredicte que ha emès aquest dimarts la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Segons Plaja, els candidats del PSOE i del PP només es posen Catalunya a la boca "per atacar-la", i els ha retret que no posessin cap proposta damunt la taula per resoldre el conflicte polític. Tampoc va agradar a Palau el fet que no es plantegés cap mecanisme per revertir el dèficit d'inversions existent amb la Generalitat.El primer i únic duel televisiu es va resoldre amb bronca. Sánchez necessitava sortir a l'atac per generar una sensació deque mobilitzés el seu electorat sense espantar els votants de centre que aspira a retenir per mantenir-se a la. I Feijóo tenia com a prioritat no lesionar les aspiracions deque pronostiquen bona part de les enquestes en un format que era més propici per al seu adversari. Eld'aquest dilluns a Atresmedia -Antena 3 i La Sexta- va tenir la càrrega que s'esperava d'unque tenia tots els elements per seren la campanya. No va defraudar, especialment per la intensitat del combat, des del primer bloc, destinat a l'economia, fins a l'últim, de polítiques d'estat, institucionals i internacionals. El dubte és si Sánchez tindrà temps de capgirar la tendència.Ambconstants,dei rebregar dades i dards per lesde l'adversari -les del PP amb Vox i les del PSOE amb ERC i Bildu-, els dos candidats van transmetre la sensació d'expressar-se des de la. Feijóo va castigar Sánchez pel pòsit de la, li ha proposat una entesa per respectar lai l'ha instat a canviar laper apartaro les formacions abertzales, així com també els qui van ser condemnats en el seu dia per sedició.Sánchez va reivindicar lesi econòmiques després d'unai en plena, va documentar els vincles entre el PP i l', va criticar el seu adversari per utilitzar l'i va presentar com un èxit la negociació amb el Govern per canviar el paisatge derespecte el 2017. Del cara a cara no en va sortir un Sánchez reforçat. Feijóo va impedit que el president espanyol afermés. I això va ser un triomf per al qui pot ser el nou inquilí de la Moncloa, que es veu pujat en una onada guanyadora.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola