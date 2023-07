Pedro Sánchez i Atresmedia perden el cara a cara més descontrolat

Momento en el que Sánchez, fuera de sí, ignora hasta a los moderadores del #Debate como un soberbio dictador. #CaraACaraAtresmedia pic.twitter.com/WgSVM6oOq3 — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 10, 2023

🗣️Ana Pastor (@_anapastor_ ) respon a les crítiques: "Si hagués intervingut més, s'hauria convertit en un cara a cara amb mi" pic.twitter.com/WygyXMR7Km — El món a RAC1 (@elmonarac1) July 11, 2023

En los debates y en las entrevistas siempre es difícil tomar decisiones en directo. Los errores (y aciertos si hay) son míos. Echar la culpa al césped mojado del terreno de juego no es útil para nadie. https://t.co/jrdtzGVMUK — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) July 11, 2023

L’esperat cara a cara entre Sánchez i Feijóo finalment va semblar més unpropi de les millors èpoques del mític “Moros i cristians” que d’unad’alçada, com era d’esperar. Unvisiblement, va denotar massadavant d’unque vael relat pràcticament en tot moment.Els presentadors,, van ser els altresde la nit. Massadurant tota la trobada,els candidats. “Senyor Feijóo i senyor Sánchez, hem de canviar de bloc”, van reiterar una vegada i una altra, incapaços d’aconseguir el control de la situació.. És un matís important”, va deixar anar Pastor, en veure que no els feien ni cas. La tensió va anar in crescendo quan el del PP va retreure al socialista la polèmica“Això no és El Hormiguero, deixi’m parlar”, li va dir el popular a Sánchez, que va respondre amb contundència: “Sigui empàtic amb les dones que pateixen violència de gènere”.Un tens enfrontament que, per cert, va arrasar enamb uni un 46,5% a Espanya. Aquest dimarts, Ana Pastor ha passat pels micròfons de Jordi Basté, on ha reconegut que li hauria agradat que el debat no hagués estat tan trepitjat. Tot i això, ha justificat la seva feina com a moderadora. “Va ser una manera de retratar-los. No són menors d’edat”, ha criticat la presentadora, que. “Em costa trobar a algú que digui que Sánchez va guanyar el debat. Ell era qui treia tota l’estona les burles que li havia fet la dreta, en lloc de parlar dels temes que tocava”, ha assegurat.Al cap d'una estona, Pastor ha assumit ela través d'un missatge que ha publicat a Twitter: "Sempre és difícil prendre decisions en directe durant els debats i les entrevistes. Els errors són meus. Donar-li la culpa a la gespa mullada sobre el terreny de joc no és útil per a ningú".Si les enquestes ja auguraven un futur molt incert per al socialista, el cara a cara el podrien haver deixat. Ara bé, lai ningú es vol donar per vençut.

