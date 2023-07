El telèfon d'informació 012 serà gratuït

El 012 serà gratuït en el termini màxim d'un any. Aquesta és una de les mesures que ha aprovat el Govern aquest dimarts, justificada amb l'argument que és una iniciativa destinada a "reduir" la bretxa digital, com ha apuntat la portaveu de l'executiu,. "Es tracta que la comunicació amb la ciutadania sigui el màxim de flexible possible", ha apuntat Plaja, que també ha indicat que el Governper accedir als serveis. "Massa vegades hem conegut casos de persones que no han pogut fer el tràmit perquè algú els ha donat com a resposta que es pot fer per internet", ha remarcat la portaveu.Plaja també ha anunciat que es crearan, a cada vegueria,per tal que, en un únic espau, es pugui fer qualsevol tràmit vinculat a la Generalitat. A banda, des d'aquests punts es donarà suport a les persones a l'hora d'accedir als serveis digitals per tal de "garantir" l'autonomia més enllà del nivell de competència digital. El Govern també vol "enfortir" el canal tecnològic i incorpora la, tant per aquelles persones obligades a la relació en termes digitals com aquells que no ho estan.Plaja ha assegurat que l'eliminació de la cita prèvia obligatòria és fruit d'escoltar la ciutadania i ha afegit que tampoc serà necessària per als tràmits amb els. Deixa de ser obligatòria tot i que la persona que ho desitgi podrà sol·licitar-la de manera voluntària. En aquest context, ha demanat al govern espanyol que apliqui el "mateix model" per a les seves oficines com, per exemple, les de la tresoreria de la seguretat social o per fer tràmits d'estrangeria.Preguntada pel, Plaja ha diferenciat els dos telèfons d'atenció a la ciutadania remarcant que el 012 és competència exclusiva del Govern i, en canvi, el 061 -el del sistema d'emergències mèdiques- pertany a l'estat espanyol. Plaja ha assenyalat que l'executiu català "ha batallat" per la seva gratuïtat però que el govern de l'Estat no ho ha acceptat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola