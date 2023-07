El govern espanyol retira a Franco la medalla per mèrit al treball

Mesures contra el problema dels sense llar

L'executiu ha retirat avui un seguit deconcedits a diverses figures del règim dictatorial, entre ells el mateix, el general Juan Yagüe, els exministres José Solís Ruiz i José Luis de Arrese, i el cardenal Pla y Deniel, entre d'altres. "Són persones que representen", ha assenyalat, vicepresidenta segona del govern que avui ha comparegut després del consell de ministres..El primer moviment del govern espanyol després del cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo -que va aturar en sec l'intent de remuntada del líder socialista- ha estat la reaparició de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en la compareixença posterior al consell de ministres. No ho feia des del mes d'abril. Aquest dimarts, Díaz ha aparegut junt a la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, i la titular d'Hisenda,Díaz no ha volgut opinar sobre el debat perquè ha dit que compareixia com a vicepresidenta i no com a candidata. Tampoc ho ha fet la ministra portaveu. Isabel Rodríguez ha atribuït aquesta actitud a les directrius de la Junta Electoral Central. Tan sols, a preguntes dels periodistes, ha assenyalat que els debats "són importants en democràcia" i que en un debatLa vicepresidenta Díaz ha presentat el reial decret que desenvolupa normativament els anomenats, el mecanisme xarxa d'estabilització de l'ocupació per preservar el lloc de treball en temps de crisis cícliques o sectorials, i ha aprofitat la compareixença per explicar queper afrontar un sotrac econòmic com va ser la pandèmia. "En temps de crisi no s'ha d'acomiadar ningú", ha asseverat la vicepresidenta, qui ha detallat els aspectes essencials del "mecanisme xarxa" aprovat, entre ells els beneficis que tindran les empreses quant a les cotitzacions socials. Els treballadors afectats per una situació de crisi seran reubicats laboralment i cobraran el 70% del seu salari.Yolanda Díaz ha assenyalat que el fons es porta treballant de fa temps i d'acord amb Brussel·les. Díaz ha afirmat que es constituirà amb els excedents de les quotes de cotització, que en aquests superen els 4.000 milions d'euros, més 3.000 milions més que s'estan negociant amb la Comissió Europea. Ha definit el mecanisme xarxa comi, en contraposició, la dreta defensa un altre model l'anomenat sistema de la motxilla austríaca, que es basa, segons la vicepresidenta, en què els treballadors paguin el seu propi acomiadament.María Jesús Montero ha anunciat l'aprovació de l'per al 2023. Es tracta de la convocatòria de 29,574 llocs de treball, en la seva majoria inscrits dins de l'administració general de l'Estat. És una convocatòria que suposa, en paraules de la ministra, "la major de tota la història". És el tercer any consecutiu en què hi ha convocatòria i Montero l'ha explicat per dotar d'una major eficàcia en els serveis públics.L'executiu també ha aprovat una estratègia contra el sensellarisme. Isabel Rodríguez ha informat que hi ha més dea l'estat espanyol que viuen al carrer. El govern espanyol s'ha fixat l'objectiu de reduir aquests casos en un 95% en els propers set anys. La portaveu ha explicat que s'ha dissenyat una estratègia d'acord amb totes les administracions, adaptat a l'actual temporada estiuenca i que inclou l'establiment de refugis climàtics. Hi ha fins a 37 milions mobilitzats, procedents dels fons europeus, per respondre a aquesta problemàtica.

