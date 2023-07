Els ciutadans poden escollir com seran els nous bitllets d'euro: aus, rius o mans?

Set opcions per escollir

El(BCE) obre una consulta pública perquè els ciutadans puguin escollir quin disseny volen que tinguin elsEls europeus podran expressar la seva opiniósobre els temes proposats fins al pròxim"Han passatdels nostres bitllets perquè els europeus de qualsevol edat i procedència s'hi identifiquin més", ha dit la presidenta del BCE,, en el vídeo que convida a participar els ciutadans a fer l'enquesta. El BCE prendrà una decisió sobre el disseny, l'inici de la producció i sobre l'emissió dels nous bitlletsHi ha un total de set temes possibles per escollir;, com a símbol de llibertat de circulació;, com la llibertat, la democràcia o els drets humans reflectits a la natura;, per fer homenatge a aquells que han construït i construeixen Europa;, per representar "el potencial il·limitat dels europeus" i, un tema que el BCE titula "La nostra Europa, nosaltres".Per a assegurar que les opinions de tota la zona de l'euro estiguin representades de manera equitativa, el BCE ha contractat unaper a fer les mateixes preguntes de l'enquesta a una mostra representativa de persones de la zona de l'euro.A més de les consideracions de seguretat, el BCE té elen euros al llarg del seu cicle de vida. També, de fer que siguin més representatius i inclusius per als europeus de totes les edats i procedències, inclosos els grups vulnerables.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola