Rufián aposta per mantenir la taula de diàleg també amb el PP: «La negociació és entre governs»

Un cara a cara poc encisador a ulls republicans

El candidat a les eleccions espanyoles per ERC,, ha remarcat que l'aposta per la taula de diàleg no ha d'estar subjecta a qui aconsegueixi governar a l'Estat. I, per tant, ha dibuixat un escenari en què els republicans defensaran mantenir l'espai de debat nacional amb un eventual executiu del PP. "Un dels punts principals de la mesa és que. Seria poc democràtic i, i més sent la resolució del conflicte polític del nostre país", ha exposat Rufián des de la roda de premsa a l'Agència EFE.En aquest sentit, el líder republicà ha exposat que també desitjaria que a l'altra banda del plantejament es tingués una percepció similar de les possibilitats de diàleg., ha comentat, abans d'afegir que la realitat que s'ha trobat Catalunya històricament és una altra. "És dramàtic que la dreta, i part de l'esquerra espanyola, fomenti l'anticatalanisme i els atacs contra el català", ha expressat el polític de Santa Coloma de Gramenet.De fet, ho ha vist com una "anomalia" que contrasta amb la realitat constatable que es va donar amb el referèndum d'Escòcia de l'any 2014. ". Va acceptar un referèndum, va fer campanya pel no i va guanyar. Aquí, en canvi, hi ha gent fent campanya dient que anirem tots a presó", ha plantejat Gabriel Rufián.A més, un dia després que Oriol Junqueras des de Durango i en un míting conjunt amb EH Bildu plantegés una "estratègia" coordinada per votar a Catalunya i el País Basc , també s'ha reivinidicat el pes que han tingut aquestes dues forces en el dia a dia polític espanyol, la darrera legislatura. De fet, el líder d'ERC a les eleccions al Congrés s'ha engrescat fins a dir que els independentistes bascos i els republicans catalansels últims quatre anys: tant en clau nacional com social. I ha esmentat camps concrets com la llei d'habitatge o la retirada de medalles a franquistes.Sobre el debat cara a cara entre els presidenciables Pedro Sánchez (PSOE) i Alberto Núñez-Feijóo (PP) d'aquest dilluns al vespre, Rufián ha opinat que es va veure. Per contra, ha lamentat que es doni per guanyador de la trobada qui ha estat reconegut com "qui més mentides va dir", com és el cas del candidat popular. Al seu torn, la també candidata Teresa Jordà, número dos en les llistes barcelonines al Congrés, ha reconegut que no va poder evitar feri perdre's algunes parts del cara a cara. "Feien Cites en aquell moment a TV3", s'ha explicat, bastint una anècdota que tot seguit ha insuflat de contingut polític., ha resolt Jordà.Rufián ha rescatat un dels eixos principals del debat peren una investidura per facilitar que Feijóo sigui president a canvi de mantenir Vox fora de l'executiu. En el plató, l'encara president espanyol no va voler mullar-se.Al marge d'aquests plantejaments, sobre el fet que Feijóo no hagi volgut participar en altres debats cara a cara, el líder d'ERC ha remarcat que ell creu quesi volen optar a governar l'Estat. Alhora, al voltant de la idea dels canvis de posicionament polítics amb el pas del temps, Gabriel Rufián -a qui s'ha colpejat de manera habitual per la promesa d'estar-se només 18 mesos al Congrés dels Diputats, inicialment- ha remarcat que "un polític no ha de ser esclau de l'hemeroteca" si aquesta no violenta "el seus principis més clars". Així, ha rematat: "És bo a la vida i a la política canviar d'opinió".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola