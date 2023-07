Activen un ampli dispositiu per trobar un nen de dos anys desaparegut en un poblet de França

La policia francesa ha desplegat unper intentar trobar un nen de dos anys desaparegut des de dissabte a, un poblet de 500 habitants del sud de. La criatura va desaparèixer mentre jugava al jardí de casa els seus avis, on s'estava de vacances. Fins a la zona s'han mobilitzatper fer les tasques de recerca, i s'hi han afegit centenars de voluntaris, entre veïns del poble i d'altres arribats dels voltants."La família el va perdre de vista quan", ha detallatde, una localitat que està a mig camí de. En declaracions a la televisió francesa, l'alcalde ha explicat que la família va adonar-se que el nen havia desaparegut en eli queSegons el fiscal encarregat del cas, Rémy Avon, el dissabte a la tarda, que voltava a prop de casa dels seus avis, però. Tot i l'edat,, l'i té capacitat per recórrer una distància prudencial al voltant de la localitat.La hipòtesi principal dels investigadors és queper Haute Vernet, un veïnat de 25 cases de. Laal matí ambi fins i tot. El poble està envoltat per una vall amb boscos espessos, una zona on es concentren excursionistes. Es calcula que s'ha pentinat una zona de prop de 500 hectàrees sense que hagin trobat rastre de l'infant.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola