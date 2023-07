Martín Blanco assegura que Vox «no ha fet res en contra de l'ordenament democràtic»

Hi hapel resultat del cara a cara celebrat ahir entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo . El candidat del PP per Barcelona,, ha assegurat en una compareixença a l'ACN que Feijóo "va fer un debat de president i es va mostrar" en l'encontre amb Sánchez, de qui ha dit que va actuar "com a aspirant". "El debat va anar molt bé per al PP", ha dit.La roda de premsa ha girat sobretot entorn la política de pactes i els possibles acords entre el PP i l'extrema dreta, mentre que el candidat ha subratllat elsamb les forces independentistes. Sobre l'equiparació entre Vox i Bildu, Martín Blanco ha afirmat que no hi ha a Europa un govern que es basi en el suport d'una força política com Bildu, a qui també ha separat d'Esquerra Republicana. D'ERC ha dit que és un partit disposat a "trencar" l'ordenament jurídic, mentre queno ha fet res fins ara "Ha volgut deixar clar, en relació a Vox, que ésque el PP tanqui cap acord que posi en dubte "la continuïtat de l'estat autonòmic". Sobre la política de pactes i quines serien les línies vermelles respecte a un possible acord amb Vox, Nacho Martín ha esmentat "la defensa de la Constitució i de l'article 2", que estableix la unitat d'Espanya i les autonomies. "Si algú insisteix en el rebuig a l', toparà amb el PP". També ha esmentat la "no discriminació i la igualtat d'oportunitats".El cap de llista del PP a Barcelona ha recordat la proposta de Feijóo a Sánchez d'abstenir-se per facilitar la investidura de qui sigui la. Ha criticat que Sánchez "tingui barra lliure per pactar amb qui vulgui, fins i tot amb els que volen trencar el país", mentre que el PP no pot fer els seus pactes. Martín Blanco ha subratllat "el pragmatisme i la moderació" de Feijóo. En canvi, ha matisat que en alguns casos, el criteri de llista més votada és més "flexible", com quan poden imposar-se forces "independentistes", com ha passat a l', on el PP "ha mostrat la seva altura de mires".Martín Blanco s'ha compromès a "no prometre coses que no faré" i ha assegurat que una cosa que sí que farà és "reforçar laentre el govern espanyol i la societat catalana". Ha considerat que la societat catalana "ha estat poc present" en la política de Sánchez, que ha tingut en compte "només" els seus socis. Les mesures de Sánchez "poden haver tingut impacte en les vides de Junqueras i altres, però no en la del conjunt dels catalans".

