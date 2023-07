La història del cadàver de Roda de Berà: una nena de vuit mesos en una pastera amb 15 migrants

Elaparegutdimarts de la setmana passada a primera hora del matí unadeés el d'un. Així ho ha assegurat la Guàrdia Civil en un comunicat als mitjans de comunicació una setmana després de la troballa, en què indiquen que segons l'estudi forense realitzat es tracta delque fugia d'Algèria en una pastera amb els seus pares l'abril passat.Ara, el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil ha pogutdesprés d'analitzar les mostres enviades per la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Comandància de Tarragona, a càrrec de la investigació. Un cop obtingut elde les mostres rebudes s'ha trobat a la, per relació deA la pastera viatjaven fins a, cap de les quals va sobreviure. Entre aquestes, una família: laidentificada elper l'aparició del cadàver a la costa de les illes Balears, el seui lade vuit mesos trobada a Roda de Berà tres mesos després de la desgràcia.L'embarcació havia sortit de Cherchel, a Algèria, eld'aquest any, i dues setmanes després va naufragar a les aigües balears. Fins al moment s'han recuperat vuit dels quinze cossos.Els serveisde la zona de Tarragona van rebre l'avís d'un operari de les platges de la localitat, que és qui primer va veure el cadàver. Durant la jornada de dilluns, però, alguns testimonis ja haviend'una possible presència d'un cos en aquella zona, però no es va arribar a confirmar i tampoc no es va activar el

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola