Greenpeace penja una lona a Madrid amb la cara de quatre candidats: «El canvi climàtic us la sua?»

🔴ACCIÓN🔴

En plena ola de calor y plena campaña electoral, colgamos una gran pancarta en la Puerta de Alcalá.

Las personas que aspiran a gobernar deben responder:

¿EL CAMBIO CLIMÁTICO OS LA SUDA?

El mayor desafío de nuestro tiempo exige vuestro máximo compromiso antes del #23J pic.twitter.com/9mutSBPj8W — Greenpeace España (@greenpeace_esp) July 11, 2023

Activistes dehan penjat aquest dimarts una pancarta de 14 metres a la madrilenyaamb la cara de quatre candidats electorals:Coincidint amb l'onada de calor l'organització formula aquesta pregunta de manera directa per a exigir-los el seu compromís amb el canvi climàtic.El missatge apareix escrit sota les figures dequan falten 12 dies per les eleccions generals: "El desafiament més gran del nostre temps exigeix el vostre màxim compromís abans del #23J", ha escrit el col·lectiu ecologista per Twitter. A la pancarta,els quatre polítics apareixen. Aquesta afirmació la revela l'informe que Greenpeace va presentar fa pocs dies “Carrera climàtica contrarellotge: canvi climàtic i esdeveniments meteorològics extrems a Espanya”, elaborat per la Unitat Científica de Greenpeace en la Universitat d'Exeter (el Regne Unit).En aquest, i a través d'una revisió de les publicacions científiques existents fins al moment, es detallen lesi els esdeveniments meteorològics extrems a Espanya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola