Sis persones han mort en un accident d'helicòpter aquest dimarts almolt a prop del cim més alt del planeta. Segons han informat diverses agències internacionals,i estan buscant el sisè. Eren cinc turistes mexicans i el pilot, apunten les primeres informacions des de Katmandú.L'aparell aeri de la companyias'ha estavellat molt a prop del municipi dea la zona del nord de Katmandú. Aquesta companyia és una de les diverses que operen a la zona per dur turistes a les zones més altes deEl sinistre s'ha produït quan l'aeronauLes condicions climàtiques són la principal hipòtesi amb la qual treballen des de les autoritats del Nepal per determinar les causes de l'accident.

