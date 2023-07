El metro de Barcelona s'enfila als 40 milions de passatgers, el millor mes de maig registrat

L'estiu, afectat per les obres a L4

El metro de Barcelona va transportar 40,7 milions d'usuaris durant el maig,(33,9 milions), segons l'Estadística de Transport de Viatgers de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta del millor registre en un mes de maig des que l'INE recull dades, és a dir, des del 2012. De fet, el metro de la capital catalana encadena, ja que a l'abril també va registrar un màxim històric en aquest mes.Així mateix, durant el maig,. Pel que fa a l'autobús a la capital catalana,, però encara van ser un 9,2% inferiors al 2019. En concret, durant el cinquè mes de l'any l'autobús de la capital catalana va transportar 18,9 milions de viatgers, mentre que l'any abans de la pandèmia van ser 20,8 milions.A tot Catalunya, l', un 11,9% més que fa un any, però un 6,1% menys que el 2019. A l'Estat, més de 467,9 milions de passatgers van fer servir el transport públic durant el maig, un 16,6% més que el mateix període del 2022. D'aquesta manera,(461,8 milions de passatgers) en un 1,3%. Respecte de l'abril, els passatgers del transport públic van augmentar un 13%.L'durant el maig (+16,6%) respecte del mateix mes del 2022. Per tipus de transport, elha pujat un 17,9%; l'autobús un 15,8%; l'aeri un 13,5% i el marítim un 8,9%.ha pujat un 15,4% i la mobilitat de mitja distància un 24,3% en autobús i un 51,7% en tren. També ressalta la llarga distància amb, que respecte de fa un any ha crescut un 34,5%.Les bones dades de transport del metro de Barcelona poden quedarper les . Segons ha detallat(TMB), es faranTambé hi haurà afectacions al tramvia, en concret a tota la, i. Per compensar les afectacions a la mobilitat,a tota la xarxa. També s'habiliten alguns serveis de bus llançadora per cobrir els trams afectats.En el cas del metro, lLa primera etapa deixarà la línia sense servei entredes del 26 de juny fins al 31 de juliol. L'endemà, dia 1 d'agost, i fins al 28 del mateix mes, s'iniciarà la segona fase que, en aquest cas, redueix el tram de línia afectat: quedarà sense servei des deI fins a. Pel que fa al tramvia, les obres estan relacionades amb les obres de connexió dels serveis a la

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola