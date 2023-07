L'actor Jonah Hill és exposat per la seva exparella per haver abusat emocionalment d'ella

L'actorha estat assenyalat, acusat i exposat per la seva anterior parella, la surfistaper haver abusat emocionalment d'ella. En un seguit de captures de pantalla de converses entre tots dos publicades a Instagram, la jove de 26 anys mostra diverses declaracions de l'intèrpret i avisa a les seves seguidores "que han de fugir si veuen alguna cosa similar amb els seus xicots". Es poden llegir frases com "o deixes de penjar fotografies amb banyador o no podré sortir amb tu", i amenaces per entrenar amb nois.Tots dos van compartir un any de relació, peròhan provocat la necessitat "de cures i creixement amb ajuda de persones estimades i metges". En els missatges que es podien veure als seus stories d'Instagram, la surfista mostrava com l'actor li posava condicions per sortir amb ell, cadascuna d'elles més sexista que l'anterior.No podia surfejar amb nois, ni de fer de model, penjar fotos amb banyador, tenir amistat íntima amb homes o surfejar amb ellsen situacions de xantatge emocional. Ella mateixa ha assegurat a les seves xarxes socials que fa públics aquests missatges "per ajudar a totes aquelles noies que es troben en situacions similars".

