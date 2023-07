Agents de la policia espanyola han detingut aquesta matinada un home per intentar endur-se un nadó de l'habitació d'un centre hospitalariSegons ha explicat el cos policial a través d'un comunicat, els serveis de seguretat de les instal·lacionsde l'habitació d'on intentava endur-se el menor d'edat.per tal que aquesta persona intentés endur-se un nadó d'una habitació d'hospital. No ha transcendit sí que era un familiar, una persona amb problemes o si hi havia algun altre motiu per tal de dur a terme aquest robatori.

