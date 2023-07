Notícies més destacades del 10 de juliol de 2023

18:05 Ferit crític un menor que anava en bicicleta a Salou



Un menor ha patit un accident mentre circulava en bicicleta entre els carrers Montserrat i Ciutat de Reus del municipi de Salou (Tarragonès). Els serveis d'emergència han rebut l'avís del sinistre a les 11 del matí d'aquest dilluns. El jove ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en un helicòpter medicalitzat. En l'actuació, també hi han intervingut dues unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



17:12 La guanyadora d'«Eufòria» signa contracte discogràfic



Després de guanyar Eufòria fa un mes, la granollerina Jim ha signat el seu contracte discogràfic amb Música Global. Es tracta d'un dels premis per haver-se imposat en la segona temporada del talent musical de TV3, i li servirà per iniciar la seva carrera artística professional. A més, el contracte també inclou la representació de management.

17:09 El PSC incorpora ERC al govern de Salou



La formació, liderada al municipi per Pere Granados, ha anunciat un pacte amb ERC per garantir l'estabilitat del govern municipal els propers quatre anys. Sense concretar les regidories que assumirà cada partit, les formacions han manifestat "coincidències en els reptes de ciutat".

12:30 La CUP replica a Sumar que si la taula de diàleg deixa fora l'autodeterminació "no va a l'arrel" del conflicte polític



La CUP ha replicat la proposta de Sumar de reactivar la taula de diàleg i que la ciutadania catalana voti els acords del 2024 tot recordant que si es deixa fora l'autodeterminació i l'amnistia "no va a l'arrel" del conflicte polític a Catalunya. En una roda de premsa des de la seva seu, el cap de llista per Barcelona a les eleccions del 23-J, Albert Botran, ha assegurat que "l'arrel del conflicte és la repressió i impedir que el poble català pugui decidir el seu futur". El dirigent cupaire ha carregat contra aquest mecanisme de negociació que creu que "no és un diàleg sincer que busqui resoldre res" perquè el PSOE n'ha fet "un ús oportunista per mirar de desmobilitzar el conflicte català". "La voluntat del PSOE respecte al conflicte català ha estat totalment oportunista i ha pres el pèl a ERC en més d'una ocasió. La periodicitat amb què es reunia la taula de diàleg era decidida unilateralment per una de les parts i això no és un diàleg sincer", ha reiterat el diputat al

12:11 El Clínic fa una crida als ciutadans per evitar els cops de calor



L'Hospital Clínic de Barcelona ha alertat dels riscos que poden comportar els casos de cops de calor, sobretot en gent gran i col·lectius vulnerables. El centre ha insistit en que cal actuar "amb urgència" des dels primers símptomes d'esgotament per la calor. El Clínic remarca que cal evitar fer activitat durant les hores de màxima exposició i fer esport a primera hora del matí o al vespre. Beure aigua, refrescar-se i buscar l’ombra són alguns dels consells per evitar els cops de calor. L’estiu passat 120 pacients amb simptomatologia atribuïble a la calor van ser atesos a tot Catalunya, i a Espanya es van registrar 4.700 morts atribuïbles a les altes temperatures

12:07 Cine Sènior comença demà i permetrà entrar al cine per 2 euros als majors de 65 anys



Demà dimarts 11 de juliol començarà el programa Cine Sènior a 76 sales de cinema catalanes. Les persones majors de 65 anys tindran entrades per només 2 euros un dia a la setmana. A Barcelona s'aplicarà a 50 cinemes; 8 a Girona; 7 a Lleida i 11 a Tarragona.