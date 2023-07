Turquia aixeca el veto a Suècia i encarrila la seva entrada a l'OTAN

Enèsima exigència d'Erdogan

L'OTAN busca una imatge d'unitat

El secretari general de l', ha anunciat aquest dilluns al vespre que el president turc,, s'ha compromès a ratificar l'adhesió dea l'OTAN aixecant el veto que mantenia des de feia mesos. Segons Stoltenberg, el líder turc ha garantit que farà aquest pas "com més aviat millor" després de diverses reunions a contrarellotge per poder anunciar un acord abans que comenci la cimera de l'OTAN adimarts. L'anunci es produeix quan laha fet un gest per reprendre converses sobre l'accessió de Turquia al club comunitari, tal com havia exigit Erdogan aquest dilluns.El president del Consell Europeuha demanat a lai a l'Alt Representant de la UE,, un informe sobre com "avançar" en les converses d'accessió amb Turquia arran de la petició d'Erdogan, que ho ha vinculat al seu vistiplau a l'entrada de Suècia a l'OTAN. En un intent de desencallar l'adhesió dels suecs a l'aliança militar, Michel s'ha reunit amb Erdogan la vigília de la cimera de l'OTAN a Vílnius per abordar la "millora de les relacions entre la UE i Turquia", segons ha explicat el belga en un missatge a les xarxes socials. Després Erdogan s'ha tornat a reunir amb el primer ministre suec,, i amb Stoltenberg, i han pactat una declaració conjunta. En aquesta, Turquia es compromet a transmetre elper a Suècia a l'assemblea nacional i a "garantir la seva ratificació".Excepte Turquia i, la resta d'aliats ja han ratificat el seu vistiplau a l'entrada de Suècia.està pendent d', així que l'ampliació depèn d'Erdogan. En un nou gir de pressió, el líder turc ha vinculat dilluns l'adhesió dels suecs i l'entrada de Turquia a la UE. Ankara fa un any que exigia canvis al país escandinau en política antiterrorista acusant-lo de donar aixopluc a dissidents turcs i. Per superar aquestes reticències, Suècia va modificar la seva constitució per endurir les lleis antiterroristes, però Erdogan continua sense cedir i ara ha afegit noves condicions."Gairebé tots els països membres de l'OTAN són membres de la Unió Europea", ha dit Erdogan, que ha fet una crida als "països que han mantingut Turquia esperant a la porta de la UE durant més de 50 anys" perquè li obrin ara el camí al club europeu. Turquia va obtenir l'estatus de candidat el 1999 i va començar les negociacions d'accessió el 2005, peròles va paralitzar el 2018 en detectar un "retrocés" democràtic al país.Erdogan ha vinculat l'adhesió de Suècia a l'OTAN i l'entrada de Turquia a la UE l'endemà quehagi augmentat la pressió sobre Ankara per desencallar l'ampliació. El president dels Estats Units,, va traslladar diumenge en una trucada a Erdogan el seu "desig d'integrar Suècia a l'OTAN tan aviat com es pugui".Stoltenberg havia apressat Turquia aquest dilluns a aixecar el veto recalcant que "tots els aliats volen veure Suècia dins l'aliança quan abans sigui possible" per "protegir el" davant de, a qui veuen com "l'amenaça més directa" a la seva seguretat. "Realment canviarà la presència de l'OTAN a la regió", ha apuntat el noruec, tot recordant que Finlàndia s'ha integrat recentment. Just quan s'han complert 500 dies de la invasió russa d'Ucraïna, l'OTAN aspira a segellar a Vílnius el seu domini a la regió del mar Bàltic.Si finalment Suècia entra a l'OTAN, aquesta passaria a tenir 32 aliats d'Europa i. Seria la segona ampliació des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ja queva hi va entrar oficialment el 4 d'abril d'aquest any, quan Turquia finalment va aixecar el seu veto ratificant la seva adhesió.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola