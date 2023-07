Les infraestructures de la discòrdia: les carpetes pendents del 23-J a Catalunya

Espurnes del Quart Cinturó, però sense assegurança



Les darreres eleccions municipals, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, deixava caure amb insistència una celebració interna: que la campanya serviria per parlar de ciutat, de projectes concrets. Que la desaparició de la centralitat del procés facilitaria un nou debat, més tangible i menys simbòlic. I és cert que es va parlar del tramvia, de l'aeroport, de transformació urbana.. Dos mesos més tard, algú podria assumir que, per la mateixa regla de tres,del pròxim 23 de juliol.Després de més d'una setmana de mítings i debats, però, queda clar que són altres debats els que han ocupat la centralitat de la conversa política. Tot i això,. Projectes que, al marge de la discussió electoral, estaran sobre la taula del futur govern espanyol i del debat parlamentari. Aen repassem l'estat d'aquestes. Un compendi de tensions polítiques que van del Quart Cinturó a l'execució pressupostària, i de l'aeroport del Prat al traspàs de Rodalies. Que a Madrid hi hagi un govern o un altre, amb unes aliances o unes altres, en condicionarà el futur i l'execució.La més avançada en el sentit estricte de l'entesa política és la Ronda Nord. La construcció del Quart Cinturó, la nova via entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallèsentre la Generalitat i l'Estat. Així va començar aquest mes de juliol, amb el pas que el Govern havia estat endarrerint fins que no es complís la contrapartida esperada: el desembarcament de 914 milions d'euros de l'Estat per a altres infraestructures del país. Era una de les condicions que ERC va posar al govern de Pedro Sánchez per aprovar-li els darrers pressupostos. Alhora, els socialistes catalans havien condicionat el sí als comptes de Pere Aragonès al compromís amb la B-40, una proposta incòmoda que els republicans van acabar acceptant. És, sigui com sigui,Ara bé, els avenços fets en públic entre Estat i Generalitat encara. Falten detalls rellevants. El de més pes, la signatura del conveni -tràmit oficial- que concretaria el traçat definitiu i fixaria un calendari. És a dir, falta convertir la voluntat política en certeses. "Hem reclamat a la Generalitat que també aporti la proposta d'esborrany del conveni de la B-40" , ha arribat a dir aquest dimecres la ministra de Transports espanyola, Raquel Sánchez. L'actual situació, de fet, deixaentre socialistes i republicans. En aquest cas, la transformació de la B-40 tornaria a esvair-se.Menys present en l'actualitat és. Malgrat ser un dels principals focus de tensió política i social dels darrers anys, tant entre partits com entre institucions, la possible ampliació de l'espai aeroportuari ha quedat fora de la conversa principal de la campanya. Cap gran mesura de partit tampoc no l'ha abordat. El cert, però, és que els partits majoritaris a l'Estat -del PP al PSOE- abracen sense matisos la voluntat de fer créixer l'aeroport. Al marge del pes que té la Generalitat també en l'equació, a l'àmbit estatal les vies que poden frenar les ambicions d'Aena són-que compta amb els comuns, detractors del pla d'ampliació- iEls republicans tenen un discurs més matisat, però també allunyat de la voluntat de creixement.A hores d'ara, el serial de l'aeroport segueix bloquejat i de la inversió que estava disposat a fer el govern central no se'n sap res. El Govern -format únicament per ERC- no té la pressa que podia tenir Junts per entomar-lo. Ara bé, el nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, socialista, va situar-ho com unade mandat a l'hora de fer possibles pactes de govern.Dijous passat, preguntada perespecíficament sobre si considera prioritària l'ampliació de l'aeroport del Prat, la candidata del PSC a les eleccions espanyoles,, va evitar comprometre's, però va insistir en el rumb socialista. ". El nostre model és de creixement econòmic i no de decreixement", va apuntar, a més de responsabilitzar la Generalitat de la manca d'un acord sobre aquesta carpeta. Amb aquest caldo de cultiu,. Ara bé, el Prat és una infraestructura cabdal que ja s'ha demostrat capaç de mobilitzar la societat civil, un fet que dificulta la via lliure per aquells que vulguin estirar més el braç que la màniga.Malgrat les reticències a fer bandera política amb les infraestructures, en aquestes eleccions, la macroinfluència de la xarxa de Rodalies i el pes que té en el dia a dia del país ha fet obligatòria la seva aparició en la campanya del 23-J., i els comuns han arribat a demanar portar el Ministeri de Transports per solucionar diversos maldecaps acumulats de Renfe, inclosa la necessitat de ferEn aquest sentit, el PSC ha tret pit de la inversió feta els últims anys, que si bé no acompleix ni de lluny els compromisos dels pressupostos , és superior a la dels govern del PP de Rajoy, ha insistit Batet.La patata calenta, però, és el traspàs integral de Rodalies. Un camí que es va iniciar amb l'Estatut i que fa temps que està bloquejat. La seva resolució permetria, remarquen des de l'executiu català. Una realitat que aspira a reduir els problemes constants en el dia a dia del servei.Aquesta passada legislatura, tant Junts com ERC van pressionar el PSOE amb aquesta exigència, i es van fer passos endavant. Es va crear un grup de treball entre Estat i Generalitat, i durant la seva etapa com a conseller, Jordi Puigneró, va arribar a situar l'estiu del 2022 com l'horitzó per concretar aquest traspàs, que havia d'incloureper evitar que quedés a mitges. Mesos després, però, aquestes trobades deixarien de fixar-se i tornarien a deixar "congelat" el traspàs . Els últims mesos, el presidentper exigir l'assumpció de totes les competències de Rodalies. De moment, però, des del socialisme -i més, des del PP- s'evita cedir. Des d'ERC s'ha insistit que una possible nova investidura de Pedro Sánchez seria "més cara". El futur de Rodalies ocuparà un paper en aquestes negociacions.Menys problemàtic hauria de ser el desenvolupament del, que també el PP ha abraçat com a consens, influït per la rellevància que aquesta infraestructura té per a comunitats amb un gran pes per a la formació conservadora, com són Múrcia o el País Valencià. Els encarregats de planificar aquesta via la donen per garantida "governi qui governi". Tanmateix,. És a dir, amb la priorització de les inversions i, per tant, el ritme de la finalització del projecte.El passat octubre, ERC va reclamar al Congrés dels Diputats. En l'actualitat, encara sense aquesta pauta temporal, s'espera que el pròxim govern espanyol enllesteixi tots els dubtes respecte a aquesta connexió ferroviària.I, com un cordó que acaba de lligar el paquet de preocupacions pel que fa a les infraestructures, el fons d'aquests debats fa emergir el gran greuge denunciat des de Catalunya amb la mirada posada en el govern estatal: l'execució pressupostària. Dit d'una altra manera, la diferència entre la despesa que es planeja fer durant un any i el que finalment s'acaba complint. Aquest mateix juliol, aes destacava com l'Estat oculta el grau de compliment de les promeses en els pressupostos de l'any 2022. Pendents de publicar les dades des del 30 de maig, des de llavors en ple clima electoral, es manté sense data el coneixement d'aquesta xifra que, en gran part, afecta les infraestructures del país. A les dades publicades l'any passat,L'any 2021 l'Estat va executar un 35% de les inversions previstes a Catalunya i un 184% a Madrid.Recentment, la Cambra de Comerç de Barcelona va vincular directament aquest dèficit als projectes tangibles sobre el territori. En aquest sentit, es va calcular queal país per. Amb aquests deures sobre la taula, el pes que acabin tenintal Congrés dels Diputats marcarà quin grau de pressió es podrà fer a la Moncloa. Especialment, si es repeteix la fórmula d'aquesta darrera legislatura: que la formació que governa depèn d'alguna -o diverses- força catalana per tirar endavant la seva agenda.

