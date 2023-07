El temps d'aquest dimarts: perill màxim en el dia més calorós de l'any

La calor, també a la nit

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dt. de 14:00 a 20:00 h



➡ Llindar que es pot superar: calor intensa



➡ Grau de perill màx. 🔴 5/6



Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/3DIYRSEeK0 — Meteocat (@meteocat) July 10, 2023

Fa dies que l'estiu és a Catalunya, però aquest dimarts es viurà el pitjor dia de calor del que, fins ara, va d'any. Això és el que indica el(Meteocat), que ha activat l'avís de perill per calor a tot el país de les 14 a les 20 hores. El nivell més alt de perill se situa a les comarques dei al nord de les gironines, mentre que lai elsse situen en nivell intermedi i el litoral, eli lesen l'esglaó més baix.Elindica que a Barcelona ciutat es registraran 22 graus durant la primera meitat del dia, que s'enfilaran fins als 30 a la tarda. A Girona les temperatures cauran fins als 18 graus al matí i arribarà als 34 a la tarda. A Lleida , es registraran 19 graus a primera hora i 36 després de dinar, mentre que a Tarragona , el mercuri s'elevarà des dels 22 graus matinals fins als 30.A banda, la nit de dilluns a dimarts és de molt maldormir. El Meteocat ha activat per primera vegada aquest estiu un avís pera tota la costa. Es tracta d'una novetat d'enguany i que adverteix de mínimes anormalment altes. La matinada,en alguns punts (valors que no baixen dels 25) iarreu (mínimes per sobre dels 20 °C).

​

