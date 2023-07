Empeny un jove perquè l'atropelli un autobús i acaba detingut

Els agents de la @GUBBarcelona han arrestat l’home que l’ha empentat cap al carrer i han traspassat el cas als @mossos que han obert investigació per aclarir si és coneixen, perquè ha actuat així i si era conscient que passava un bus. D’entrada, no es considera intencionat. — Anna Punsí (@punsix) July 10, 2023

Un home ha estataquest dilluns per laacusat d'empènyer un altre individu que ha resultatdesprés de serper un, segons ha avançat la periodista Anna Punsí i ha confirmat l'ACN.Els fets han tingut lloc cap aa la cruïlla entre l'avingudai el carrer. El ferit ha estat traslladat a un centre hospitalari. Testimonis del succés han explicat aleshores que un altre home l'haviaLa Guàrdia Urbana l'hacom a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi per imprudència greu. El cas ha estat derivat als Mossos d'Esquadra que han obert una investigació per aclarir els fets.

