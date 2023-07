El funcionament: usuaris i propietaris

És possible llogar una piscina privada a partir del'hora per persona.que ho permet i funciona com l'Airbnb de les piscines: els usuaris es posen en contacte amb els propietaris per"Tenim un miler de piscines a Espanya, i, després de Madrid", ha explicat la directora de comunicació de Swimmy a l'estat, Estefania Leyva, a RAC1.cat. La plataforma va néixer el 2017 a França i dos anys més tard, el 2019, va arribar a Espanya.Tant els usuaris que desitgen banyar-se en una piscina com els propietaris que decideixen llogar-la, s'han dei ambdós ho poden fer de manera. Els propietaris de les piscines privades han de mostrar a través d'imatges les instal·lacions i indicar l'horari en què està disponible.Swimmy porta per lema "La felicitat es comparteix", fent referència al fet que aquells que no tenen piscina poden gaudir-ne d'una si els propietaris les comparteixen a través de la plataforma. Leyva també ha afirmat a RAC1.cat quedel negoci de la plataforma.

