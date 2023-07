Mor un bou ofegat durant la festa dels «Bous a la mar» de Dénia

Unha mort ofegat aquest dilluns durant la celebració de l'espectacle de "Bous a la mar" a la ciutat alacantina de, tal com ha informat l'Ajuntament. Els fets s'han produït al migdia a les festes majors del municipi, que se celebren en honor a la patrona de la ciutat, la. Els "Bous a la mar" han estat declaratsDurant l'esdeveniment, el bou ha caigut a l'aigua després d'envestir la gent que hi havia a la plaça. Llavors, unaha rescatat l'animal de l'aigua i se l'ha intentat reanimar, però lamentablement no se li ha pogut salvar la vida, segons relaten fonts municipals. La festivitat ha quedat suspesa arran de la

