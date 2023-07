Díaz demana el vot a Balears per blindar el català i la defensa del territori davant els «bàrbars»

De resistir a avançar

Després de vuit anys de canvi a les Illes Balears de la mà d'un govern progressista que amb més o menys traça ha impulsat lai la lluita per, aquest dilluns ha estat un dia gris per a les esquerres sobiranistes: el nou govern del PP , que ha arribat al poder amb la complicitat de Vox, ha fulminat la conselleria de Medi Ambient i la direcció general de Política Lingüística. I davant d'aquests retrocessos, la candidatura deha volgut erigir-se en laper defensar des del Congrés dels Diputats els cops que pugui imposar l'extrema dreta els següents quatre anys. En un acte a Palma, la líder,, ha demanat concentrar el vot per protegir la llengua que es volen carregar els "", però també per combatre els "".La plataforma de Díaz va aconseguir tancar un acord amb els ecosobiranistes per presentar-se conjuntament i la primera posició de la llista, encarnada en, és per Més. Després d'un debat intern en les respectives assemblees de Més per Mallorca i Més per Menorca, es va convenir, i més en un moment en què la dreta s'ha imposat després del 28-M, a fer una candidatura conjunta. Díaz i el seu equip s'han desplaçat fins a Mallorca per protagonitzar l'acte al Parc de ses Fonts de Palma, on s'hi han aplegat centenars de persones."A la vostra terra els bàrbars acaben de suprimir la direcció general de Política Lingüística. Els bàrbars que ens porten al passat. Són els mateixos bàrbars que quan la meva mare era nena li deien, si parlava gallec, que parlés bé", ha lamentat la líder de Sumar. De fet, ha reivindicat el seu projecte "", on tothom pugui parlar en la "llengua que li doni la gana". "Som millors parlanti tenint diferents cultures", ha afegit.Però també ha promès contundència en la defensa de la lluita contra el canvi climàtic. De fet, ha assegurat que vol ser la "". Ha fet referència a l'onada de calor que colpeja el país aquests dies, que ha assegurat que no és cap "artifici", i ha desvetllat algunes de les receptes del programa electoral, com ara undel país perquè les classes es puguin desenvolupar amb condicions dignes, i també un pla per rehabilitar habitatges amb criteris d'. "Us demano el vot per defensar el planeta i la justícia climàtica i social. Defenseu la vostra terra. Si hi ha un lloc on elpot sortir molt car, i on el futur de la terra pot sortir molt car, aquest són les Illes Balears. Us demano que sortiu a votar", ha afegit.I de la lluita mediambiental, ha passat a reivindicar la lluita social en un territori molt marcat pel monocultiu turístic, que té implícites externalitats negatives com la precarització dels treballadors. En aquest punt, Díaz ha advertit que el PP de Feijóo vol passar dels contractes indefinits a l'hosteleria als treballadors "", i ha promès que Sumar defensarà les 'kellys' que treballen en males condicions. "Voteu Sumar per continuarinterprofessional al nostre país", ha afegit. També ha assegurat que combatran, com defensa Més, la compra desorbitada d'habitatge per part d'estrangers, que incrementa el preu de l'habitatge al territori. "Farem que la vostra terraque compren habitatges per especular amb ells. Aquesta terra és vostra, no dels milionaris que venen a jugar amb la vida de la gent", ha afegit.El cap de llista de la candidatura conjunta,, ha assegurat que la confluència de les dues forces indica l'inici d'un "" que ha de servir per resistir, però no només, sinó també per avançar i situar els "drets col·lectius" per davant de tot. "Són temps difícils on veiem com s'ha trossejat la conselleria de Medi Ambient. Però no hem de parlar només de resistència. Clar que hem de resistir, però no basta, volem avançar i hem de ser més forts que mai. Hem de", ha proclamat.També ha assegurat que al Congrés defensaran propostes concretes per les illes Balears com un, igual com el tenen Ceuta, Melilla i les illes Canàries, i ha promès que "collaran" per tenir les competències en la: "Volem comandar casa nostra". Així mateix, ha dit que de la mà de Díaz, dona "valenta" que defensa una "visió d'estat plurinacional", defensaran que el territori volper tenir més competències. I davant del "vot útil" que ha considerat que podria ser el PSIB, ha assegurat que Sumar-Més són el vot per fer "polítiques d'esquerres reals".L'acte també ha comptat amb altres participants de la llista, com la número dos,, que ha fet una crida a combatre l'abstencionisme i ser una "taca d'oli" per no continuar perdent els drets i consensos que s'han començat a perdre després del 28-M., menorquí i candidat número tres, ha reivindicat un projecte que superi el monocultiu turístic i diversifiqui l'economia per ser més "resilients", protegint el planeta de la mà de la justícia social. Finalment,, número 4, ha demanat sortir a votar per omplir les urnes d'esperança davant un moment "turbulent". Un minut estroboscòpica, del grup mallorquí Antònia Font, ha posat punt final a la jornada.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola