Junqueras crida a coordinar «l'exercici de la democràcia» de Catalunya i el País Basc

han anat plegats al Congrés en les grans iniciatives d'aquesta legislatura i en diverses ocasions el candidat republicàavisa de la importància d'enfortir el partit independentista basc per forçar el PSOE a mirar cap a la seva esquerra. La bona relació entre tots dos partits -les estratègies, en certa manera, coincideixen- ha cristal·litzat en aquestes eleccions amb la coalició al Senat i en diversos actes de campanya conjunts. El primer, aquest dilluns a, i el segon serà dilluns vinent, coincidint amb l'acte central de la campanya d'ERC. Fins al municipi basc s'hi han desplaçat el president del partit,, i el cap de llista al Congrés,, que han compartit escenari amb el líder de Bildu,, i la diputadaJunqueras ha afirmat que cal garantir a fills i nets que "mai trepitjaran una presó per defensar la democràcia". "Hem d'honorar els que ens han precedit i garantir el millor futur per als que venen darrere nostre", ha dit. Junqueras ha assegurat que el compromís amb Catalunya és indestriable delde Catalunya i del País Basc. "És la millor manera de defensar la nostra economia o la nostra llengua, i defensar els drets socials és el millor camí per construir les majories necessàries per fer la independència dels nostres països", ha assegurat.El dirigent independentista ha admès que els independentistes han estat derrotats "molts cops per separat", i per això ha fet una crida a. "Tenim tot el dret del món de posar el futur en mans dels nostres conciutadans, i", ha remarcat. Junqueras ha assegurat que no renunciaran a la democràcia i que la negociació és "l'eina principal" per obrir la porta a la comunitat internacional, que sap que no pot donar l'esquena a les reivindicacions de Catalunya i el País Basc.Per tot plegat, Junqueras ha demanat unaentre totes dues nacions. "Sempre estarem al costat de la democràcia i la qüestió és si la resta de demòcrates estaran al costat de la democràcia quan decidim el futur en un referèndum d'autodeterminació", ha dit. El líder d'ERC ha reivindicat la taula de negociació i haver fet que el govern espanyol reconegui que existeix un conflicte polític. "La negociació serveix sobretot per negociar amb les nostres societats, per construir majories necessàries, i també per obrir les portes de la comunitat internacional: no cedirem la bandera de la negociació", ha reblat.Junqueras ha dit que "no tots els polítics són iguals" i ha dit que alguns "han guanyat molt amb la política". "", ha dit, i ha afirmat que si Catalunya i el País Basc volen ser noves repúbliques independents és perquè són nacions. "No renunciarem a la cultura ni a la llengua", ha dit, i ha demanat "ser més nacions que mai" per aconseguir la independència, i defensar la justícia i la prosperitat. "Per garantir un futur millor per als nostres fills i per tots demòcrates, volen guanyar, i no ens rendirem", reblat.El coordinador general d'EH Bildu,, ha avisat que malgrat la presó i les lleis repressives, ni els bascos ni els catalans renunciaran a l'autodeterminació. "Quan puguem, votarem i guanyarem", ha assegurat, i ha deixat clar que la voluntat de Catalunya i el País Basc és "ser per decidir". "No es pot posar límit a la voluntat nacional i popular; quan toqui, decidirem i serem estats independents, i això no ho podran evitar per molta repressió", ha afirmat entre aplaudiments.​Otegi ha advertit que l'esquerra va infravalorar les possibilitats d'ascens del feixisme a Europa el segle passat i ha advertit que l'actual debat que travessa Europa és entre models autoritaris o democràtics. "L'Estat continua sense entendre que tenen un gran problema amb les nacions sense estat", ha afirmat, i ha assegurat que l'Estat té un problema de "solvència democràtica, política i econòmica".Davant d'això, ha dit Otegi, el "gran capital" vol resoldre la crisi de manera autoritària. "El candidat del PP és FeiVox, no ens equivoquem", ha afirmat, i ha dit que el PP compra tot el marc de l'extrema dreta en immigració, en drets de les dones o en drets nacionals. "La direcció del bloc reaccionària està unificada i té un programa reaccionari, que és un problema per als nostres països i la nostra gent", ha afirmat.Otegi ha advertit que l'esquerra abertzale no es pot desvincular de les eleccions espanyoles i no pot ser equidistant entre l'extrema dreta i les esquerres de progressista. "El dia 24 continuarem sent estat espanyol, no perquè vulguem, sinó perquè és així", ha reblat. El líder basc ha respost a la proposta de gran aliança que ha plantejat Junqueras i ha donat per fet que es farà, sigui quin sigui l'escenari a l'Estat. Per concloure, Otegi ha fet una crida al vot a Bildu com l'eina frenar les dretes.El candidat d'ERC,, ha dit que les eleccions espanyoles van molt més enllà d'unes eleccions normals. "Són una cita amb la història, perquè tots els demòcrates, més enllà de les nostres banderes, ens ho juguem tot, fins i tot la nostra llibertat, un preu que estem disposats a pagar si fa falta", ha arrencat el dirigent republicà. Rufián ha dit que ERC representa la resistència antifeixista -ha recordat l'afusellament de Companys o l'exili de Rovira i l'empresonament de Junqueras- i ha ressaltat la lluita del partit contra el feixisme al llarg de la història. "", ha ressaltat, i ha erigit ERC com els enemics dels feixistes.Rufián ha advertit que la gent mereix saber què s'acosta si governen PP i Vox. "A la ultradreta i la dreta de veritat no se la para amb una esquerra de mentida", ha afirmat. Per això, ha avisat que PSOE no podrà frenar el govern de la dreta i la ultradreta. "Si poden triar, triaran el pitjor amb els pitjors", ha afirmat, i ha dit que la clau no és donar força al PSOE perquè freni la dreta, sinó donar força a ERC i EH Bildu "per obligar els socialistes a pactar amb allò que té a la seva esquerra". "Estic molt orgullós d'haver aprovat lleis amb Bildu a favor de la gent, tingui la bandera que tingui o parli la llengua que parli", ha afirmat, i ha tret pit de les iniciatives aprovades al Congrés aquesta darrera legislatura."Em sento profundament orgullós d'haver negociat i aconseguit que nou persones dormin a casa seva i no a la presó, i qui digui el contrari m'ho haurà d'explicar molt lentament", ha dit, en referència als indults. Res del que s'ha fet aquests últims anys a Madrid, ha recordat Rufián, s'ha fet per la "magnanimitat" del PSOE, que preferia pactar amb Ciutadans. "Hem canviat el paradigma, perquè fins ara els nacionalismes català i basc pactaven amb PSOE i PP, i això ara ha canviat", ha afirmat, i ha tret pit d'haver "millorat" l'agenda legislativa i nacional del govern espanyol. "Qui vulgui més rectificacions del PSOE, que ens doni força a ERC i Bildu", ha reblat.Amb tot, Rufián ha demanat un vot "de país". "No ens podem permetre perdre la democràcia", ha afirmat, i ha demanat a la ciutadania que comparteix valors com la democràcia i la llibertat, que voti a favor de Catalunya i del País Basc. "El que passarà en la governabilitat de l'Estat no es dirimirà en un plató de televisió; potser el que passarà ho decidiran ERC i Bildu", ha afirmat.

