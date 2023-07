Vox ja treu pit de vetar el català al País Valencià de la mà del PP

Els governs deal País Valencià i a les Illes Balears són una guerra contra el. Els ultres han pressionat per atacar la llengua i els populars, a canvi d'assegurar-se el poder, han accedit a totes les peticions de l'extrema dreta. Però la persecució al català no només es viu als governs autonòmics, sinó que també comença amb petits detalls (però molt importants) pels ajuntaments. Aja s'ha anat contra la nomenclatura en català.Un d'aquests nous exemples s'ha viscut ara a, a, on el regidor de Cultura de Vox -arran d'un pacte de govern amb el PP- ja treu pit d'haver retirat les subscripcions de l'Ajuntament a publicacions en llengua catalana, com són les revistes Camacuc i, el setmanari, la publicació musicali revista de filologia, que és l'encarregat degràcies al pacte PP-Vox per governar el municipi castellonenc i també diputat a les Corts valencianes ha assegurat a través de Twitter que gràcies a la decisió "no se seguirà promovent el": "No som catalans de segona, som valencians i espanyols de primera", ha sentenciat demostrant la sevaCal recordar que el futur president del País Valencià, el popular, ja va anunciar que el govern que conformarà amb Vox eliminarà l'que estava enfocada a protegir, defensar i promocionar l'ús del català. A més, també suprimirà la figura delsque vetllen per incrementar l'ensenyament en llengua catalana a les escoles i deixarà sense aplicació qualsevol política que incentivi laentre el valencià i el castellà.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola