El nou alcalde del PP d'un poble amb 788 habitants s'apuja el salari de 0 a 34.848 euros

El nou alcalde de(València), el popular, cobraràeuros mentre que l'anterior no en cobrava ni un. La mesura s'ha aprovat després de les eleccions del 28M i de la victòria del Partit Popular per majoria absoluta en aquest poble deLa mesura ha estaten bloc, tant pel PSOE, com per Manuel Gómez, anterior alcalde, també pel PP, però que en aquests comicis es va presentar per Ciutadans. Després d'escoltar la proposta, Gómez, va recordar que durant el seu mandat no va cobrar res per desenvolupar les funcions d'alcalde i va criticar durament la proposta:va assenyalar l'antic alcalde en el ple dirigint-se a Poveda. També va afegir que ell no havia cobrat i que ha de continuar sent així: "El que es fica aquíPel que fa als socialistes, la regidora socialista, va assegurar que els hi sembla excessiu: "de gestionar i cobraràs el doble que els treballadors d'aquest ajuntament".Per contra,, el vigent alcalde de Jalance, va justificar el seu salari fent referència al desenvolupament de nombrosos projectes existents, la gestió del pressupost municipal i l'ampli ventall de projectes que es pretenen desenvolupar:

