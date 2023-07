Roben nou ampolles de vi valorades en més de 110.000 euros a una botiga de Palafrugell

El preu de les ampolles de vi robades

Uns lladres han robat nou ampolles devalorades en més de 111.300 euros dede(Baix Empordà). Segons ha explicat una de les propietàries,, els tres assaltants han entrat aquest diumenge a l'establiment a plena llum del dia i quan estava ple de gent. Llavors, s'han dirigit a la secció de "grans vins" i han arreplegat les nou ampolles.Una treballadora els ha enxampat i, llavors, els assaltants han fugit corrent i "saltant per damunt dels taulells" fins a arribar a un vehicle que els esperava aparcat a l'exterior i han fugit. Han pogut, però, facilitar la matrícula i imatges de videovigilància als. El robatori ha tingut lloc aquest diumenge entre les dotze del migdia i la una de la tarda. Els propietaris de l'establiment sospiten que són els mateixos lladres que fa uns dies ja havien intentat endur-se una ampolla de la selecció de grans vins, però no ho va aconseguir perquè el van atrapar a la sortida.Aquest diumenge, però, hi han tornat i, segons concreta Segarra, anaven més preparats perquè duien unesi unper poder forçar laon hi havia els vins més valuosos. També duien amagades i plegades unes bosses on van carregar el. Mentre carregaven les ampolles, una treballadora els va veure. Segarra ha explicat que aleshores van arrancar a córrer per sortir de l'establiment, passant entremig delsi saltant taulells.Tot i que els van perseguir, no els van poder interceptar, però van veure com anaven fins a un cotxe que hi havia aparcat a l'exterior i on sospiten que els esperava un quart. Ja al vehicle, van fugir. Durant la fugida, els lladres també van deixar dues ventoses i un mòbil que els hi va caure. Ara, els Mossos estan recopilant, també les imatges de les càmeres de videovigilància que hauria captat els sospitosos a cara descoberta, i tenen unaoberta per localitzar iels sospitosos.Les ampolles de vi que es van endur els lladres estan valorades en 111.343 euros. La més cara és un, amb un import de 29.950 euros, seguida pelque costa 25.659 euros. També es van endur dues2015 de 12.699 euros cadascuna, un2015 valorat en 8.812, un2018 que costava 7.516 euros, un2018 de 7.127, un2016 de 5.702 i un2010 de 1.179. De fet, Segarra ha explicat que el Petrus va ser precisament l'ampolla que els lladres es van intentar endur durant el robatori frustrat. Arran d'aquest intent, havien decidit reforçar els sistemes d'alarma, però no hi han estat a temps perquè s'instal·lava aquest dilluns.

