Catalunya reactiva la campanya per atraure més turistes xinesos

Les dues accions

L'(ACT), del Departament d'Empresa i Treball, impulsa la visibilitat de l'oferta turística de Catalunya als xinesos. L'ACT duu a terme dues accions després que el mes passat es recuperessin lessetmanals entre Pequín i Barcelona, de manera directa. El turisme xinès és un dels que deixa una despesa per persona més elevada, amb una mitjana de"Es tracta d'un mercat estratègic per la seva contribució a la", ha defensat el director de l'ATC,, que ha remarcat que els xinesos tendeixen a viatjar al llarg de tot l'any. Segons dades de la Generalitat del, l'any abans de l'esclat de la Covid-19 el mercat xinès va aportar un total dea Catalunya, que van generar una despesa aproximadament deL'ACT ha apostat durant els últims dies per enviarde viatges de Pequín, Shangai, Canton i Hong Kong a visitar diferents atractius turístics de Catalunya centrats en l'oferta de turuisme gastronòmic, cultural i de compres. Entre d'altres, han visitat el miradorA més a més,, visitaran en els pròxims dies diverses instal·lacions esportives de Barcelona i Calella per impulsar Catalunya com a destinació de turisme esportiu al mercat xinès.Entre les accions que ha posat en marxa l'ACT, també s'hi troba laque viuen a Catalunya. Aquests, produiran continguts audiovisuals de les obres de Domènech i Montaner, algunes festes majors que se celebrin i la costa catalana que acollirà la Copa de l'Amèrica el 2024.

